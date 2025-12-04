Fluminense terá retorno e desfalque para última rodada do Brasileirão

Em busca da vaga direta para Libertadores, Tricolor encara o Bahia neste domingo (7), às 16h, no Maracanã, pela 38ª rodada

Canobbio, afinal, cumpriu suspensão contra o Grêmio por conta do terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, Soteldo, pode-ser dizer, fez a sua “estreia pelo Fluminense. O venezuelano fez a sua melhor partida com a camisa tricolor e ainda garantiu a vitória com dois gols em Porto Alegre.

O Fluminense já iniciou a preparação para o duelo contra o Bahia, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo, às 16h, no Maracanã. Para o duelo, o técnico Luis Zubeldía já sabe que terá o retorno de Augustín Canobbio e a ausência do meia Lima.

Do outro lado, o meia Lima, um dos reservas mais acionados pelo comandante, não estará disponível por ter recebido o terceiro cartão amarelo diante dos gaúchos. Assim, ele não atuará mais neste Campeonato Brasileiro. Além dele, o atacante Germán Cano segue em recuperação de uma entorse no joelho direito. Ele só deve voltar contra o Vasco pela semifinal da Copa do Brasil.

O Fluminense chega com Everaldo, Fábio, Facundo Bernal, Freytes, Lucho Acosta, Paulo Henrique Ganso, Santi Moreno, Thiago Santos e Zubeldía pendurados. Em caso de amarelo, eles só devem cumprir a suspensão no Campeonato Brasileiro de 2026.

Com 61 pontos e na quinta colocação, o Fluminense, aliás, sonha com a vaga direta para Libertadores 2026. O Botafogo, com 59 pontos e na sexta colocação, ainda joga na rodada, nesta quinta-feira, contra o Cruzeiro. Assim, o Tricolor ficará na torcida pela vitória do Celeste.