Fluminense contrata promessa de 17 anos que foi alvo do Villarreal

Destaque do Resende, José Emanuel atuava pelo Sub-17 do time e recebeu convite para treinar por 15 dias no clube espanhol

O Fluminense acertou a contratação do meio-campista José Emanuel, de 17 anos, destaque da base do Resende. O jogador, que recentemente passou por um período de avaliação no Villarreal, da Espanha, chega às Laranjeiras para reforçar as categorias de base tricolores. O jovem assina contrato profissional com vínculo até dezembro de 2026. A informação inicial foi do “Lance”.

José Emanuel, aliás, se destacou pelo Resende pela qualidade técnica e capacidade de criação. O garoto é polivalente e também vai bem nas bolas paradas. Assim, o diretor de captação do Villarreal, Jorge de Cozár, o convidou para 15 dias de atividades na base espanhola.