Fluminense contrata promessa de 17 anos que foi alvo do Villarreal

Fluminense contrata promessa de 17 anos que foi alvo do VillarrealDestaque do Resende, José Emanuel atuava pelo Sub-17 do time e recebeu convite para treinar por 15 dias no clube espanhol
O Fluminense acertou a contratação do meio-campista José Emanuel, de 17 anos, destaque da base do Resende. O jogador, que recentemente passou por um período de avaliação no Villarreal, da Espanha, chega às Laranjeiras para reforçar as categorias de base tricolores. O jovem assina contrato profissional com vínculo até dezembro de 2026. A informação inicial foi do “Lance”.
José Emanuel, aliás, se destacou pelo Resende pela qualidade técnica e capacidade de criação. O garoto é polivalente e também vai bem nas bolas paradas. Assim, o diretor de captação do Villarreal, Jorge de Cozár, o convidou para 15 dias de atividades na base espanhola.
“José Emanuel inicia um novo capítulo da carreira no Fluminense, levando consigo o legado da formação na Pelé Academia e o orgulho de representar o trabalho de excelência realizado na base do Resende FC. O clube deseja sucesso ao atleta e celebra mais uma grande oportunidade gerada pelo seu processo de desenvolvimento de jovens talentos”, escreveu o clube.
Por fi, o jogador se apresenta nos próximos dias e será integrado ao time Sub-17 nas Laranjeiras, mas deve iniciar a jogar pelo sub-20. Em 2025, José Emanuel teve participação fundamental na conquista do Campeonato Carioca A2 Sub-17.
