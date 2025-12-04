Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense contrata promessa de 17 anos que foi alvo do Villarreal

Destaque do Resende, José Emanuel atuava pelo Sub-17 do time e recebeu convite para treinar por 15 dias no clube espanhol
O Fluminense acertou a contratação do meio-campista José Emanuel, de 17 anos, destaque da base do Resende. O jogador, que recentemente passou por um período de avaliação no Villarreal, da Espanha, chega às Laranjeiras para reforçar as categorias de base tricolores. O jovem assina contrato profissional com vínculo até dezembro de 2026. A informação inicial foi do “Lance”.

José Emanuel, aliás, se destacou pelo Resende pela qualidade técnica e capacidade de criação. O garoto é polivalente e também vai bem nas bolas paradas. Assim, o diretor de captação do Villarreal, Jorge de Cozár, o convidou para 15 dias de atividades na base espanhola.

“José Emanuel inicia um novo capítulo da carreira no Fluminense, levando consigo o legado da formação na Pelé Academia e o orgulho de representar o trabalho de excelência realizado na base do Resende FC. O clube deseja sucesso ao atleta e celebra mais uma grande oportunidade gerada pelo seu processo de desenvolvimento de jovens talentos”, escreveu o clube.

Por fi, o jogador se apresenta nos próximos dias e será integrado ao time Sub-17 nas Laranjeiras, mas deve iniciar a jogar pelo sub-20. Em 2025, José Emanuel teve participação fundamental na conquista do Campeonato Carioca A2 Sub-17.

