Flamengo vai enfrentar o Mirassol com time sub-20

Campeão brasileiro embarcará no sábado para a disputa da Copa Intercontinental, que terá início na próxima quarta-feira / Crédito: Jogada 10

Com a conquista do título do Brasileirão nesta quarta-feira (3), no Maracanã, o Flamengo mudou o planejamento para Copa Intercontinental. O clube levará o time sub-20 e o técnico Bruno Pivetti para enfrentar o Mirassol na última rodada, em jogo que deve ser antecipado para sábado. “Nós vamos partir no sábado para o Catar. Para que nos dê tempo de adaptação. São 15 horas de viagem. E irá uma equipe secundária jogar contra o Mirassol”, disse o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, no gramado do Maracanã após a vitória sobre o Ceará.