Flamengo vai enfrentar o Mirassol com time sub-20

Flamengo vai enfrentar o Mirassol com time sub-20Campeão brasileiro embarcará no sábado para a disputa da Copa Intercontinental, que terá início na próxima quarta-feira
Com a conquista do título do Brasileirão nesta quarta-feira (3), no Maracanã, o Flamengo mudou o planejamento para Copa Intercontinental. O clube levará o time sub-20 e o técnico Bruno Pivetti para enfrentar o Mirassol na última rodada, em jogo que deve ser antecipado para sábado.
“Nós vamos partir no sábado para o Catar. Para que nos dê tempo de adaptação. São 15 horas de viagem. E irá uma equipe secundária jogar contra o Mirassol”, disse o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, no gramado do Maracanã após a vitória sobre o Ceará.
A viagem tem duração média de 13 horas e 30 minutos. Já no Catar, o Flamengo se prepara para o primeiro jogo, na próxima quarta-feira, contra o Cruz Azul. O derby das Américas está marcado para as 14h (de Brasília).
Se avançar, o Rubro-Negro enfrenta o campeão africano Pyramids, do Egito, no dia 13. O vencedor, portanto, disputa a final da Intercontinental no dia 17, diante do PSG, atual campeão europeu. Todos os jogos serão no Catar.
O Flamengo soma 78 pontos, com 23 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. Além disso, marcou 75 gols e sofreu 24, com um saldo de gols incrível de 51. Portanto, é o time com mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos.