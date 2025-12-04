Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Esquecido por Diniz, Leandrinho mira saída do Vasco no próximo ano

Mesmo com a lesão de Piton, lateral-esquerdo não deve receber oportunidades e deve ser negociado em janeiro pelo Vasco
A lesão de Lucas Piton reacendeu mais uma vez o debate sobre a falta de oportunidades de Leandrinho no Vasco. Afinal de contas, o lateral-esquerdo foi titular da Seleção Brasileira no Mundial Sub-20, mas desde que voltou, foi utilizado apenas uma vez, nos minutos finais da derrota para o Grêmio, devido a uma concussão sofrida por Victor Luís. Ou seja, o jogador foi usado por necessidade e não por vontade do treinador.

Dessa forma, fica claro que Leandrinho não caiu nas graças de Fernando Diniz. Antes de entrar contra o Grêmio, o lateral-esquerdo foi utilizado apenas em julho, no segundo tempo do jogo contra o Independiente del Valle, em São Januário. Além da falta de oportunidades em campo, o jogador também ficou de fora do banco de reservas em diversos jogos.

Vasco faz sua quinta pior campanha como mandante no Brasileirão de pontos corridos

O estafe de Leandrinho entende que o jogador está sendo desvalorizado por Fernando Diniz, principalmente por ele preferir improvisar Puma Rodríguez pelo lado esquerdo. O uruguaio será o substituo de Lucas Piton, que lesionou o joelho esquerdo.

O desejo de quem cuida da carreira de Leandrinho é conseguir um novo clube para o lateral-esquerdo na próxima janela de transferências. No entanto, não houve propostas, apenas sondagens.

Leandrinho tem contrato com o Vasco até 31 de janeiro de 2027. O lateral-esquerdo estreou no time profissional no ano passado. Logo no primeiro jogo, vitória sobre o Boavista, por 2 a 0, marcou o seu primeiro gol. Já no segundo semestre, sob o comando de Rafael Paiva, passou a receber muitas oportunidades, sendo escalado também como ponta.

