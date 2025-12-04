Esquecido por Diniz, Leandrinho mira saída do Vasco no próximo ano

A lesão de Lucas Piton reacendeu mais uma vez o debate sobre a falta de oportunidades de Leandrinho no Vasco. Afinal de contas, o lateral-esquerdo foi titular da Seleção Brasileira no Mundial Sub-20, mas desde que voltou, foi utilizado apenas uma vez, nos minutos finais da derrota para o Grêmio, devido a uma concussão sofrida por Victor Luís. Ou seja, o jogador foi usado por necessidade e não por vontade do treinador. Dessa forma, fica claro que Leandrinho não caiu nas graças de Fernando Diniz. Antes de entrar contra o Grêmio, o lateral-esquerdo foi utilizado apenas em julho, no segundo tempo do jogo contra o Independiente del Valle, em São Januário. Além da falta de oportunidades em campo, o jogador também ficou de fora do banco de reservas em diversos jogos.

LEIA MAIS: Vasco faz sua quinta pior campanha como mandante no Brasileirão de pontos corridos O estafe de Leandrinho entende que o jogador está sendo desvalorizado por Fernando Diniz, principalmente por ele preferir improvisar Puma Rodríguez pelo lado esquerdo. O uruguaio será o substituo de Lucas Piton, que lesionou o joelho esquerdo. O desejo de quem cuida da carreira de Leandrinho é conseguir um novo clube para o lateral-esquerdo na próxima janela de transferências. No entanto, não houve propostas, apenas sondagens. Leandrinho tem contrato com o Vasco até 31 de janeiro de 2027. O lateral-esquerdo estreou no time profissional no ano passado. Logo no primeiro jogo, vitória sobre o Boavista, por 2 a 0, marcou o seu primeiro gol. Já no segundo semestre, sob o comando de Rafael Paiva, passou a receber muitas oportunidades, sendo escalado também como ponta.