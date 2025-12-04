Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Entenda o que o Botafogo necessita fazer para terminar o Brasileirão no G5

Glorioso terá que vencer o Fortaleza, no Nilton Santos, e torcer por um empate entre Fluminense e Bahia para ficar com a vaga
Apesar do empate por 2 a 2 com o Cruzeiro, no Mineirão, o Botafogo caiu para a sétima posição e não depende apenas de si para voltar ao G5 na última rodada. Afinal, o Alvinegro necessita dos três pontos contra o Fortaleza, mas terá que torcer por um empate entre Fluminense e Bahia, que também se enfrentam no domingo (7), no Maracanã.

Dessa forma, no momento, os comandados do técnico Davide Ancelotti somam 60 pontos, empatados com o Esquadrão Tricolor, porém com um a menos que o arquirrival carioca, que tem duas vitórias a mais.

Em qualquer outra configuração, o Glorioso pode terminar em sexto ou sétimo. No entanto, a primeira opção ainda pode trazer uma segunda chance para o elenco alvinegro no que depender do vencedor da Copa do Brasil.

Isso porque se ficar em sexto, o Botafogo terá que torcer para que Cruzeiro ou Fluminense vença a competição nacional. Algo que transformaria o Brasileirão em G6 e colocaria o time carioca na fase de grupos.

Por fim, o Glorioso volta a campo no domingo (7), às 16h (de Brasília), pela última rodada do Brasileirão. A equipe enfrenta o Fortaleza, que segue na luta contra o rebaixamento e teve uma grande reação nas últimas rodadas, no Nilton Santos.

