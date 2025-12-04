Entenda o que o Botafogo necessita fazer para terminar o Brasileirão no G5

Glorioso terá que vencer o Fortaleza, no Nilton Santos, e torcer por um empate entre Fluminense e Bahia para ficar com a vaga / Crédito: Jogada 10

Apesar do empate por 2 a 2 com o Cruzeiro, no Mineirão, o Botafogo caiu para a sétima posição e não depende apenas de si para voltar ao G5 na última rodada. Afinal, o Alvinegro necessita dos três pontos contra o Fortaleza, mas terá que torcer por um empate entre Fluminense e Bahia, que também se enfrentam no domingo (7), no Maracanã. Dessa forma, no momento, os comandados do técnico Davide Ancelotti somam 60 pontos, empatados com o Esquadrão Tricolor, porém com um a menos que o arquirrival carioca, que tem duas vitórias a mais.