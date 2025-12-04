É fake! Banco se explica após nota de euro com CR7 circular nas redes sociais

É fake! Banco se explica após nota de euro com CR7 circular nas redes sociaisInstituição alerta para publicações enganosas nas redes e reforça que não produziu nem planeja produzir qualquer cédula dedicada ao jogador
O Banco de Portugal (BdP) alertou nesta quinta-feira (4) para a circulação de publicações falsas nas redes sociais sobre a suposta emissão de uma nota de 7 euros em homenagem a Cristiano Ronaldo. A instituição esclareceu, de maneira categórica, que não produziu e não pretende produzir qualquer cédula desse tipo.
Segundo comunicado divulgado, o BdP afirmou que tem identificado diversas postagens que atribuem ao banco central a criação da nota comemorativa. Além disso, uma imagem do suposto dinheiro começou a se espalhar rapidamente, alimentando o boato. O órgão enfatizou que, caso o público se depare com essa ilustração, deve saber que se trata de uma falsificação.
O Banco de Portugal reforçou ainda que não emitiu, não colocou em circulação e não tem previsão de lançar qualquer cédula alusiva ao jogador. Como destacou a entidade, a emissão de notas de euro segue regras do Eurosistema, o que impede iniciativas unilaterais desse tipo.
Dessa forma, o banco recomenda atenção redobrada dos usuários das redes sociais.
