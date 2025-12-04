Dorival volta a pedir reforços no Corinthians: “Corrigir o que não tivemos”

Técnico valoriza a atuação dos jovens do Timão, mas pontou a necessidade de novas peças para a próxima temporada / Crédito: Jogada 10

Após a derrota por 2 a 1 diante do Fortaleza, na quarta-feira (3), Dorival Júnior voltou a reforçar a necessidade de o Corinthians investir em contratações para a próxima temporada. O treinador, que já havia alertado a diretoria sobre carências do elenco antes mesmo de assumir o cargo, em abril, afirmou que o clube precisa recuperar o tempo perdido no planejamento de 2025. Segundo Dorival, o Timão entrou no ano em desvantagem no mercado. Nas janelas de janeiro e julho, apenas dois nomes chegaram. Fabrizio Angileri e Vitinho, número considerado insuficiente pelo treinador diante das demandas da equipe.

“Aqui não é uma lamentação, é apenas uma constatação, porque quando eu cheguei, pontuei a respeito de situações que precisaríamos intervir. Pedi, acertei antes da minha contratação alguns nomes que pudessem chegar. Por quê? Porque eu percebia as necessidades que nós teríamos”, afirmou. O técnico também mencionou os inúmeros problemas físicos enfrentados pelo elenco, que limitaram opções durante boa parte da temporada. “Tivemos uma quantidade absurda de jogadores machucados por muito tempo, jogadores com duas lesões em sequência. Casos de Garro, Yuri Alberto, Raniele. Ficamos boa parte do tempo sem esses três jogadores, e mais um quarto, o Carrillo, que é um jogador muito importante para nós, ao longo de praticamente mais de dois terços da competição”, completou. Clube ainda sofre com o transfer ban O momento, porém, é de indefinição fora de campo. O Corinthians segue impossibilitado de registrar reforços por conta de sanções impostas pela Fifa e CBF. A diretoria tenta reverter os transfer bans, mas ainda não há garantia de normalização antes de 2026.

“O que nós precisamos: é corrigir as duas janelas que nós não tivemos, que foram a de janeiro e a de julho. Nós precisamos corrigir para que tenhamos um elenco ainda mais forte. Por quê? Porque temos um clube de ponta, um clube que está sedento por títulos novamente e que precisa dar essa satisfação ao seu torcedor. Eu nunca vi uma torcida tão alucinada, apaixonada, vibrante e que participa os 90 minutos, incentivando, independentemente do resultado”, reforçou Dorival. Mesmo cobrando reforços, o treinador destacou a evolução dos jovens da base, que ganharam espaço sob seu comando, como André, Dieguinho e Gui Negão. “Nós chegamos a este momento valorizados pelo crescimento de muitos jogadores das categorias de base que, há uns meses, ninguém sabia quem eram, ninguém falava nada, ninguém nem se importava com esses atletas. O Corinthians está mudando um pouco essa concepção, valorizando, trabalhando muito, no sentido de que, não tendo outras possibilidades, estamos tentando produzir em casa. Esse trabalho demanda tempo e paciência, que às vezes nós, brasileiros, não temos. E, acima de tudo, a repetição, o retorno do trabalho a todo mundo”, finalizou..