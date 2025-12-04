Davide valoriza ponto do Botafogo no Mineirão: “Competiu mesmo com vários desfalques”

Alvinegro, que não perdeu nos últimos nove jogos, precisa vencer o Fortaleza e torcer pelo empate entre Fluminense e Bahia pra entrar no G5 / Crédito: Jogada 10

Depois de ficar em desvantagem no placar, o Botafogo reagiu, no Mineirão, e buscou o empate por 2 a 2 com o Cruzeiro pelo Brasileirão. Assim, com o resultado, a equipe carioca mantém vivo o sonho de encerrar a competição no G5 e garantir uma vaga na fase de grupos da próxima Libertadores. Na coletiva de imprensa, o técnico Davide Ancelotti valorizou o resultado diante de um adversário complicado e das adversidades com os desfalques. “Não é fácil enfrentar o Cruzeiro aqui, é um time muito organizado defensivamente. Não é só hoje, vivemos uma sequência de jogos que o time compete. O time competiu mesmo com vários desfalques. Agora temos um jogo que precisamos ganhar, temos que fazer tudo nas nossas mãos para ficar em quinto. Vamos precisar de todos, da nossa torcida no nosso estádio. Vai ser difícil contra um time que luta contra a sua sobrevivência”, frisou.

“A ideia do plano de jogo era tirar o espaço nas costas, porque (o Cruzeiro) é um time muito perigoso assim. Jogamos uma primeira etapa um pouco mais conservadora. No gol, tivemos pequenos detalhes. O Cruzeiro é um time que machuca com muito pouco. plano do jogo era esse: começar um pouco mais conservador para ser um pouco mais ofensivo com a entrada do Montoro na segunda etapa. O Montoro ainda não teve essa sequência, esse ritmo”, analisou. “Nos últimos dias não treinou, mas é um jogador muito importante pelo time. Entrou e o time melhorou com bola. O segundo tempo começou com um gol deles no contra-ataque, foi difícil. O time mostrou muito, muito caráter. Modificamos um pouco a estrutura e jogamos um pouco mais ofensivos, mas foi fundamental a determinação dos jogadores para remontarmos”, completou. Momento do Alvinegro e recado para a torcida O Botafogo volta a campo no domingo (7), às 16h (de Brasília), pela última rodada do Brasileirão. A equipe enfrenta o Fortaleza, no Nilton Santos, e precisa garantir os três pontos e torcer pelo empate entre Fluminense e Bahia no mesmo dia e horário. Nesse sentido, o técnico mandou um recado para a torcida ao afirmar que o time é competitivo e vai lutar até o fim, com boa base para 2026.