Danilo, do Flamengo, brinca após filho revelar torcida para rival: “Sem videogame”

João, filho mais novo do zagueiro, interrompeu entrevista e revelou torcer para o Fluminense após título brasileiro do Rubro-Negro / Crédito: Jogada 10

Filho mais novo de Danilo, João roubou a cena em meio à comemoração do título brasileiro do Flamengo, na última quarta-feira (3), no Maracanã. Ele entregou que torce pelo Fluminense durante uma entrevista ainda no gramado do estádio. O zagueiro brincou e tentou tapar a boca do menino. “Qual o nome dele?”, perguntou a repórter.

“João”, respondeu Danilo. “Mas eu sou Fluminense”, disse o garoto. “Ôooo… corta, corta, corta (risos). Mas eu te amo, te amo”, brincou Danilo. Nas redes sociais, o zagueiro manteve o tom de brincadeira e escreveu: “uma semana sem televisão e nem videogame”.