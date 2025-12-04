Danilo, do Flamengo, brinca após filho revelar torcida para rival: “Sem videogame”João, filho mais novo do zagueiro, interrompeu entrevista e revelou torcer para o Fluminense após título brasileiro do Rubro-Negro
Filho mais novo de Danilo, João roubou a cena em meio à comemoração do título brasileiro do Flamengo, na última quarta-feira (3), no Maracanã. Ele entregou que torce pelo Fluminense durante uma entrevista ainda no gramado do estádio. O zagueiro brincou e tentou tapar a boca do menino.
“Qual o nome dele?”, perguntou a repórter.
“João”, respondeu Danilo.
“Mas eu sou Fluminense”, disse o garoto.
“Ôooo… corta, corta, corta (risos). Mas eu te amo, te amo”, brincou Danilo.
Nas redes sociais, o zagueiro manteve o tom de brincadeira e escreveu: “uma semana sem televisão e nem videogame”.
Quatro dias depois de conquistar a Glória Eterna, o Rubro-Negro levantou o troféu do Campeonato Brasileiro. O clube garantiu a taça ao superar o Ceará por 1 a 0, no Maracanã, pela 37ª rodada da competição. O gol do título, aliás, foi de Samuel Lino, aos 36 minutos do primeiro tempo.
Na próxima quarta-feira, o time comandado por Filipe Luís, assim, vai enfrentar o Cruz Azul. Se avançar, o Rubro-Negro enfrenta o campeão africano Pyramids, do Egito, no dia 13. O vencedor, portanto, disputa a final da Intercontinental no dia 17, diante do PSG, atual campeão europeu. Todos os jogos serão no Catar.