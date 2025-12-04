Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Cruzeiro x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Este duelo fecha a rodada 37 do Brasileirão. Raposa já está na fase de grupos da Liberta. Fogão tenta chegar lá
No Mineirão, o Cruzeiro recebe o Botafogo nesta quinta-feira (4), no jogo que encerra a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam às 19h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, ainda com objetivos a serem alcançados — principalmente pelo lado alvinegro.
Afinal, o Cruzeiro já garantiu vaga na fase de grupos da próxima Copa Libertadores e pode, no máximo, brigar pelo vice-campeonato com o Palmeiras. O Botafogo, no entanto, ainda briga por essa vaga direta na fase de grupos da principal competição continental.

A Voz do Esporte fará cobertura desta partida. A transmissão começa a partir das 18h (de Brasília), sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.

Além de Cesar Tavares, a cobertura da Voz do Esporte conta com os comentários de João Miguel Lotufo e as reportagens de Vanderlei Lima. Não perca nada deste duelo! Para isso, basta clicar na arte acima a partir das 18h (de Brasília).

