Corinthians não garante Garro e Yuri Alberto na Copa do Brasil

Dorival Júnior admite incerteza sobre a recuperação dos titulares, enquanto Memphis Depay avança no processo de transição física / Crédito: Jogada 10

O Corinthians pode ter desfalques importantes no primeiro confronto com o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil, marcado para daqui a menos de uma semana. Rodrigo Garro e Yuri Alberto, peças-chave do setor ofensivo, ainda não têm presença garantida no jogo. Após a derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, nesta quarta-feira (03/12), Dorival Júnior foi questionado sobre a situação médica dos dois e adotou cautela. “Tivemos infelizmente esse problema com os dois atletas. Eles não conseguiram viajar de forma nenhuma. Iniciaram o tratamento logo após a última partida. Agora ficamos no aguardo para saber como será a evolução deles”, afirmou o treinador.

Garro sofreu um estiramento no músculo solear depois do empate com o Botafogo, no último domingo. Já Yuri Alberto enfrenta um edema na sínfise púbica e uma sobrecarga na musculatura adutora. Esta lesão, aliás, impediu o centroavante de embarcar com a delegação rumo ao Ceará. Ambos permaneceram em São Paulo dando sequência ao tratamento. A tendência é que a dupla também seja preservada da partida contra o Juventude, no domingo (07/12), pela última rodada do Brasileirão. A comissão técnica trabalha para que ambos tenham condições mínimas de disputar a semifinal da Copa do Brasil, considerada prioridade absoluta no clube. Depay reforça o Corinthians Dorival Júnior ainda comentou a situação de Memphis Depay. O atacante holandês se recupera de um edema ósseo no joelho esquerdo e iniciou nesta semana a etapa de transição física no CT Joaquim Grava. A expectativa é que ele esteja à disposição para o primeiro jogo contra o Cruzeiro. “Com relação ao Memphis, está na reta final de recuperação. Espero que não tenha uma nova lesão e que tudo corra bem”, ressaltou o treinador.