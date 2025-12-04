Com pouco espaço, atacante deve deixar o Atlético em 2026

Com pouco espaço, atacante deve deixar o Atlético em 2026Jogador chegou no início desta temporada, mas não teve tantas oportunidades no elenco principal
O atacante João Marcelo não deve ficar no Atlético na próxima temporada. O jogador não vem tendo oportunidades na equipe profissional do Galo e vem atuando somente pelo Sub-20.
O clube mineiro avalia um possível empréstimo, com valor fixado, ou uma venda para liberar o atacante. De acordo com o “ge”, neste momento há duas possibilidades: equipes da elite do Brasileirão ou uma saída para o futebol árabe. Afinal, o Al Jazira demonstrou interesse em sua contratação. No entanto, ainda não há propostas oficiais ao Galo e ao staff do atleta.
LEIA MAIS: Sampaoli traça planos para o Atlético e mira elenco vitorioso em 2026
Quando contratou o jogador, no início deste ano, o Atlético venceu a concorrência do Corinthians. Na ocasião, a proposta do Timão era melhor financeiramente. Contudo, o jogador e seu staff gostaram do projeto oferecido e aceitou a oferta do Galo.
João Marcelo disputou apenas dez partidas pelo time principal do Atlético. Na maioria delas, entrou no decorrer do jogo. No total, contribuiu com apenas uma assistência. Pela equipe sub-20, jogou cinco jogos, com dois gols marcados.