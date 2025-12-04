Com pouco espaço, atacante deve deixar o Atlético em 2026

O atacante João Marcelo não deve ficar no Atlético na próxima temporada. O jogador não vem tendo oportunidades na equipe profissional do Galo e vem atuando somente pelo Sub-20.

O clube mineiro avalia um possível empréstimo, com valor fixado, ou uma venda para liberar o atacante. De acordo com o “ge”, neste momento há duas possibilidades: equipes da elite do Brasileirão ou uma saída para o futebol árabe. Afinal, o Al Jazira demonstrou interesse em sua contratação. No entanto, ainda não há propostas oficiais ao Galo e ao staff do atleta.