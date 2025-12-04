Celebrações por títulos expõem racha entre jogadores do Flamengo

A rotina festiva que tem marcado o ambiente extracampo do Flamengo nos últimos dias também evidenciaram a distância que se criou entre dois grupos antes muito próximos. Após a conquista do eneacampeonato do Brasileirão , nessa quarta-feira (03) no Maracanã, jogadores se dividiram entre comemorações distintas lideradas por Jorge Carrascal e Gonzalo Plata.

O grupo costumava não só curtir junto, como, segundo o jornal Extra, também promover festas em conjunto. Acontece que Carrascal e Plata romperam sua parceria extracampo desde um episódio de “talaricagem” em uma festa privada. Com isso, as dinâmicas das resenhas do elenco passaram por reformulação.

Carrascal, Plata e Pulgar formavam o trio que liderava esses encontros fechados, inclusive com política interna rigorosa quanto ao uso de celular. Uma fonte relatou ao Extra que, em uma dessas reuniões, houve um desentendimento sobre quem se envolveu com a mulher de quem e, desde então, Jorge e Gonzalo romperam relações extracampo.

O equatoriano passou então a formar um novo núcleo de convivência e, conforme relatado pelo jornal, organizou a confraternização de quarta em uma casa no Alto da Boa Vista com “70 mulheres e os dois”.