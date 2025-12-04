CBF altera data de Mirassol x Flamengo em rodada final do Brasileirão

Campeão brasileiro, time fará o último compromisso pelo torneio nacional com o sub-20 e embarcará no sábado para a disputa do Intercontinental

A CBF confirmou nesta quinta-feira (4) a mudança da data do jogo entre Mirassol e Flamengo, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A entidade informou que a partida vai ocorrer no sábado (6), às 18h30, no José Maria de Campo Maia, o Maião.

A decisão da CBF foi um pedido do Flamengo, que viajará para o Catar, onde vai disputar a Copa Interncontinental. Na próxima quarta-feira, o time comandado por Filipe Luís vai enfrentar o Cruz Azul. Se avançar, o Rubro-Negro enfrenta o campeão africano Pyramids, do Egito, no dia 13. O vencedor, portanto, disputa a final da Intercontinental no dia 17, diante do PSG, atual campeão europeu. Todos os jogos serão no Catar.