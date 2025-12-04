Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cássio cita “gosto amargo” por empate, mas valoriza campanha do Cruzeiro no Brasileiro

Goleiro Cássio lamentou empate com o Botafogo, no Mineirão, mas exaltou terceira colocação e desempenho do Cruzeiro no Brasileirão
O Campeonato Brasileiro ainda não acabou, mas o Cruzeiro já tem a sua situação definida. Afinal, com o empate em 2 a 2 com o Botafogo, nesta quinta-feira (4), pela 37ª rodada, no Mineirão, a Raposa decretou a terceira colocação do Brasileirão.

Em resumo, o Cruzeiro chegou a 70 pontos e desperdiçou a chance de ficar, ao menos, com o vice-campeonato. O Palmeiras tem 73 pontos e três vitórias a mais que a Raposa. Além disso, o time mineiro também não pode mais ser ultrapassado por outro clube.

Depois do empate com o Botafogo, o goleiro Cássio citou um “gosto amargo” pelo resultado. No entanto, valorizou a campanha do Cruzeiro no Brasileiro e citou o fato do clube ter voltado para a Copa Libertadores e ter disputado o título do Brasileirão.

“Foi um jogo muito equilibrado, com muitas chances para os dois lados. Saímos com um gosto amargo pelo 2 a 2, por tudo que a torcida tem nos apoiado, queríamos sair com a vitória. Infelizmente não veio”, disse Cássio ao “Premiere”.

“O projeto do Cruzeiro é forte todo ano. Pudemos crescer, evoluir e esse ano conseguimos ficar em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. As duas equipes que ficaram na nossa frente (Palmeiras e Flamengo) vem brigando há cinco ou seis anos, e o Cruzeiro conseguiu bater de frente. Fizemos quatro pontos contra elas, o que é muito difícil. Há dois ou três anos atrás o time brigava na parte de baixo da tabela e esse ano conseguimos classificar para a Libertadores”, completou o goleiro.

Cruzeiro ainda tem Copa do Brasil

Com a situação definida no Brasileiro, o Cruzeiro agora volta as suas atenções para a Copa do Brasil. Afinal, o técnico Leonardo Jardim já definiu que vai usar um time reserva na última rodada, contra o Santos, na Vila Belmiro. Isso porque, na quarta-feira (10), a Raposa enfrenta o Corinthians, no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal.

“Vai ser um jogo difícil, um jogo grande. Duas grandes equipes. E a gente fazer dois grandes jogos. Acho que na Copas do Brasil, nesse momento, é errar o mínimo possível e ser regular. Manter o que a gente tem feito e tentar fazer dois grandes jogos para ir em busca dessa final”, finalizou Cássio.

 

