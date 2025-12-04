Cássio cita “gosto amargo” por empate, mas valoriza campanha do Cruzeiro no Brasileiro

Em resumo, o Cruzeiro chegou a 70 pontos e desperdiçou a chance de ficar, ao menos, com o vice-campeonato. O Palmeiras tem 73 pontos e três vitórias a mais que a Raposa. Além disso, o time mineiro também não pode mais ser ultrapassado por outro clube.

O Campeonato Brasileiro ainda não acabou, mas o Cruzeiro já tem a sua situação definida. Afinal, com o empate em 2 a 2 com o Botafogo , nesta quinta-feira (4), pela 37ª rodada, no Mineirão, a Raposa decretou a terceira colocação do Brasileirão.

Depois do empate com o Botafogo, o goleiro Cássio citou um “gosto amargo” pelo resultado. No entanto, valorizou a campanha do Cruzeiro no Brasileiro e citou o fato do clube ter voltado para a Copa Libertadores e ter disputado o título do Brasileirão.

“Foi um jogo muito equilibrado, com muitas chances para os dois lados. Saímos com um gosto amargo pelo 2 a 2, por tudo que a torcida tem nos apoiado, queríamos sair com a vitória. Infelizmente não veio”, disse Cássio ao “Premiere”.

“O projeto do Cruzeiro é forte todo ano. Pudemos crescer, evoluir e esse ano conseguimos ficar em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. As duas equipes que ficaram na nossa frente (Palmeiras e Flamengo) vem brigando há cinco ou seis anos, e o Cruzeiro conseguiu bater de frente. Fizemos quatro pontos contra elas, o que é muito difícil. Há dois ou três anos atrás o time brigava na parte de baixo da tabela e esse ano conseguimos classificar para a Libertadores”, completou o goleiro.

Cruzeiro ainda tem Copa do Brasil

Com a situação definida no Brasileiro, o Cruzeiro agora volta as suas atenções para a Copa do Brasil. Afinal, o técnico Leonardo Jardim já definiu que vai usar um time reserva na última rodada, contra o Santos, na Vila Belmiro. Isso porque, na quarta-feira (10), a Raposa enfrenta o Corinthians, no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal.