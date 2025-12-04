Carlos Miguel faz balanço do Palmeiras no Brasileiro: ”A gente sabe que errou”

Goleiro, que teve grande atuação contra o Atlético-MG, lamentou pontos perdidos do Verdão na competição e projetou 2026

Mesmo com o triunfo, o Verdão deixou o gramado sabendo que o título não viria mais. Afinal, a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Ceará, no Maracanã, confirmou matematicamente a conquista rubro-negra. Após o apito final, Carlos Miguel fez uma avaliação crítica do desempenho palmeirense ao longo da competição e falou sobre o que espera para a próxima temporada.

O Palmeiras saiu de Belo Horizonte com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Atlético-MG , nesta quarta-feira (03/12), na Arena MRV, muito por conta de uma boa atuação de Carlos Miguel. O goleiro alviverde teve atuação decisiva, principalmente quando o Galo pressionou, ficou com um a mais e criou suas melhores oportunidades. Com defesas seguras, ele garantiu mais um jogo sem sofrer gols e foi eleito um dos destaques da partida.

“A gente sabe que errou. Deixamos de pontuar em muitos jogos que era importante pontuar. Temos que ter essa noção e cabeça limpa sobre isso. Faz parte, é reformulação, temos que levantar a cabeça. Ficamos em segundo lugar, batalhamos até o final. Vamos tentar somar mais três pontos. Nosso trabalho é o futebol, a gente vive disso e vamos até o fim”, disse o goleiro.

Flamengo campeão, Palmeiras mira vice e planejamento para 2026

Além disso, Carlos Miguel reconheceu o mérito do novo campeão e reforçou a necessidade de manter o foco na construção de um elenco competitivo para 2026.

“Dar os parabéns ao campeão. Cabeça boa, ano que vem temos bastante campeonato pela frente e trabalhando, com os pés nos chão, vamos chegar também como chegamos nesse ano e sair com a taça que é o mais importante para a alegria de todos”, completou o arqueiro.

Com 73 pontos, o Palmeiras depende apenas de si para confirmar o segundo lugar na rodada final do Brasileirão. Afinal, além de fechar o ano com moral, a posição também rende uma premiação maior aos cofres do clube, o que faz do duelo contra o Ceará um compromisso ainda relevante na reta final da temporada.