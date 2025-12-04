Bruno Henrique pensa em se aposentar no Flamengo em 2026

Bruno Henrique pensa em se aposentar no Flamengo em 2026Jogador de 34 anos entrará em seu último ano de contrato
Maior campeão da história do Flamengo, Bruno Henrique cogita se aposentar em 2026. O jogador, de 34 anos, completará 35 no próximo dia 30 e entrará em seu último ano de contrato sem um sinal de renovação. Após a conquista do título brasileiro nesta última quarta-feira (3), portanto, o atacante admitiu que está perto de pendurar as chuteiras.
“Tenho mais um ano de contrato no Flamengo. O meu desejo e minha vontade é terminar (a carreira) aqui no Flamengo. Eu acho que esse momento está chegando. Jogar esse meu último ano com o Flamengo e quem sabe pendurar as chuteiras”, disse o atacante após a vitória sobre o Ceará por 1 a 0, no Maracanã.
Contratado em 2019, Bruno Henrique se tornou um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Afinal, o atacante é o maior campeão da história do clube ao lado de Arrascaeta, com 17 títulos. Deles, três são da Libertadores. Após repetir 2019 com a tríplice coroa, o atacante sonha com um título inédito da geração para encerrar com chave de ouro: o Mundial.
“Mundial é o mais importante. Sabemos que é muito difícil, mas tudo pode acontecer. Vamos para tentar buscar esse título. Importante não perder o foco porque esses times que vamos enfrentar são muito fortes. Vamos com humildade e respeito, mas sabendo que quem está entrando em campo é o Flamengo”, afirmou.
Desde 2019, Bruno Henrique soma 341 jogos, 110 gols e 53 assistências. Em 2025, são 15 gols e duas assistências em 58 jogos, sendo o seu ano com mais gols desde 2021.
