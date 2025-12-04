Bruno Henrique pensa em se aposentar no Flamengo em 2026

Jogador de 34 anos entrará em seu último ano de contrato

“Tenho mais um ano de contrato no Flamengo. O meu desejo e minha vontade é terminar (a carreira) aqui no Flamengo. Eu acho que esse momento está chegando. Jogar esse meu último ano com o Flamengo e quem sabe pendurar as chuteiras”, disse o atacante após a vitória sobre o Ceará por 1 a 0, no Maracanã.

Maior campeão da história do Flamengo , Bruno Henrique cogita se aposentar em 2026. O jogador, de 34 anos, completará 35 no próximo dia 30 e entrará em seu último ano de contrato sem um sinal de renovação. Após a conquista do título brasileiro nesta última quarta-feira (3), portanto, o atacante admitiu que está perto de pendurar as chuteiras.

Contratado em 2019, Bruno Henrique se tornou um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Afinal, o atacante é o maior campeão da história do clube ao lado de Arrascaeta, com 17 títulos. Deles, três são da Libertadores. Após repetir 2019 com a tríplice coroa, o atacante sonha com um título inédito da geração para encerrar com chave de ouro: o Mundial.

“Mundial é o mais importante. Sabemos que é muito difícil, mas tudo pode acontecer. Vamos para tentar buscar esse título. Importante não perder o foco porque esses times que vamos enfrentar são muito fortes. Vamos com humildade e respeito, mas sabendo que quem está entrando em campo é o Flamengo”, afirmou.

Desde 2019, Bruno Henrique soma 341 jogos, 110 gols e 53 assistências. Em 2025, são 15 gols e duas assistências em 58 jogos, sendo o seu ano com mais gols desde 2021.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.