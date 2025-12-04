Brazão evita falar sobre 2026 e deixa decisão nas mãos do Santos

Procurado pelo Flamengo, goleiro reforça gratidão ao Peixe e diz que futuro será definido após o fim do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Gabriel Brazão preferiu manter cautela ao ser questionado sobre seu futuro, após a vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Juventude, em Caxias do Sul. O goleiro, que vive grande fase na reta final do Brasileirão e entrou na mira do Flamengo, reforçou que qualquer decisão está nas mãos da diretoria santista. Hoje, o clube trata o atleta como “inegociável” e o valor da multa para o mercado nacional é de R$ 370 milhões. Apesar da sondagem rubro-negra, Brazão assegurou estar confortável no Santos, mas evitou projetar onde estará em 2026.

“Toda minha carreira, aonde fui, fui direcionado por Deus. Estou tranquilo, continuar orando e ver o que Deus tem para minha vida. O melhor está reservado para mim. Deixo para o Santos tomar a decisão, e enquanto o clube não toma a decisão, estou muito feliz aqui”, disse o goleiro. “Minha cabeça está tranquila. Sou grato a Deus pelo campeonato e poder ajudar o Santos. Sabemos que vão chegar algumas coisas, os clubes (Santos e Flamengo) se conversaram no meio do ano, e sempre deixei para o Santos tomar essa decisão”, completou. Com a permanência na Série A muito próxima, já que o Peixe tem vantagem confortável sobre o Vitória no saldo de gols, o goleiro afirmou que o pensamento está completamente voltado para a rodada final, contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro. “Estou com a cabeça nos próximos jogos, que é o jogo mais importante do ano, e depois não sei o que vai acontecer, estou muito feliz no Santos, deixo para a diretoria tomar essa decisão com os outros clubes”, explicou.