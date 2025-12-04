Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Boto indica prioridades do Flamengo no mercado para 2026

Rubro-Negro deve investir mais na defesa para a próxima temporada
O Flamengo viveu um ano mágico, mas já está de olho em 2026. Após conquistar a dobradinha com os títulos da Libertadores e Brasileirão, o Rubro-Negro já avalia as prioridades para investir e reforçar o elenco. Dessa forma, o diretor de futebol José Boto indicou que o clube deve fortalecer o sistema defensivo para a próxima temporada.

“Os elencos nunca são perfeitos. O que temos que fazer são opções, porque o dinheiro não é infinito e temos que fazer opções entre ter isto e talvez não arriscarmos de termos o ideal. Sempre um risco controlado, principalmente naquilo que foram os zagueiros. No ataque não foi tanto assim. O que queríamos era ter no ataque diferentes características”, disse em entrevista ao canal “SporTV”.

O Flamengo, aliás, já definiu alguns alvos para o sistema defensivo. O nome do goleiro Gabriel Brazão, do Santos, é o favorito para substituir Matheus Cunha, que assinou pré-contrato com o Cruzeiro. O Peixe, contudo, não deve facilitar. O Rubro-Negro também monitora a situação do zagueiro Vitão, do Internacional.

“(Vamos atrás de) mais um zagueiro, mas há outras posições que queremos ter outros tipos de soluções. O mercado é muito volátil, a pior coisa que há para quem tem que construir um elenco é o assédio de fora. Por isso temos uma ideia, mas não uma ideia do que pode sair”, completou Boto.

Campeão da Libertadores e Brasileirão, o Flamengo soma quatro títulos na temporada. Agora, o Rubro-Negro foca no Intercontinental e sonha com o bicampeonato para fechar o ano com chave de ouro.

