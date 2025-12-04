Botafogo arranca empate com o Cruzeiro e mantém vivo o sonho da fase de grupos da Libertadores

Botafogo arranca empate com o Cruzeiro e mantém vivo o sonho da fase de grupos da LibertadoresRaposa chega a abrir dois gols de vantagem, mas vê reação do Alvinegro na segunda etapa pela penúltima rodada do Brasileirão
Com um gol de pênalti na reta final, o Botafogo conseguiu um ponto importante ao empatar por 2 a 2 com o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Brasileirão. Assim, a equipe carioca ainda sonha com uma vaga na fase de grupos da Libertadores-2026. Christian e Matheus Pereira marcaram para o time celeste, enquanto Marçal e Alex Telles deixaram tudo igual. Os donos da casa seguem na terceira colocação, com 70 pontos. Já o Glorioso soma 60, mas caiu para 7º e viu Fluminense (61) e Bahia (60) levarem vantagem na disputa por uma vaga na fase de grupos do torneio continental.
Como os Tricolores se enfrentam no domingo (7), no Maracanã, os comandados do técnico Davide Ancelotti terão que garantir os três pontos diante do Fortaleza e torcer pelo empate no confronto dos adversários.
Na próxima rodada, a Raposa visita o Santos, dia 7 (domingo), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. No mesmo dia e horário, o Alvinegro recebe o Leão do Pici, no Nilton Santos, e tenta uma vaga na fase de grupos da próxima Libertadores.
Raposa dá o bote e Cássio garante a vantagem
Mesmo fora de casa, foi o Alvinegro quem quase abriu o placar no início da partida. Afinal, a defesa do Glorioso se recuperou depois de um erro de David Ricardo e construiu de trás uma boa oportunidade. Artur desceu pela direita e encontrou Barrera em condições de finalizar e explodir a bola na trave. Na sobra, Arthur Cabral mandou por cima e perdeu a chance.
Na primeira chance da equipe celeste, Lucas Silva recebeu na intermediária e, mesmo de longe, arriscou à direita do goleiro Raul. Em seguida, a Raposa deu o bote e abriu o placar com Christian. Sinisterra e Matheus Pereira trocaram passes e acionaram Kaiki, que mandou para área, na sobra o colombino fez o cruzamento na cabeça do meio-campista, que estufou a rede.
O Cruzeiro tentou o segundo gol e voltou a levar perigo. Matheus Pereira cobrou falta na área para Villalba cabecear, mas Arthur Cabral afastou. Na sobra, Kaiki finalizou, mas mandou por cima da meta de Raul. O Glorioso, por sua vez, parou em Cássio duas vezes. A primeira com Cuiabano, que chutou com força, enquanto na segunda, Artur buscou o chute, mas o arqueiro celeste brilhou.
Duelo esquenta no Mineirão
Na volta do intervalo, os donos da casa ampliaram o placar. Em rápido contra-ataque, Lucas Silva abriu na esquerda para Kaio Jorge, que chutou cruzado. Raul não conseguiu defender e espalmou nos pés de Matheus Pereira.
O Botafogo, então, revidou rapidamente. David Ricardo fez um bom desarme ao não deixar Matheus Pereira avançar e cruzou na área. Marçal aproveitou para se antecipar e cabecear no canto e descontar.
Em outra boa chegada da equipe carioca, Arthur Cabral teve a chance de finalizar com força, mas Cássio salvou novamente, com uma linda defesa. Lucas silva, então, puxou um contra-ataque e fez a bola chegar em Eduardo que tabelou com Christian para finalizar em boa defesa de Raul.
Pênalti no fim
O árbitro Anderson Daronco consultou o VAR e assinalou pênalti de Kaiki em Marçal. Na cobrança, Alex Telles deixou tudo igual no Mineirão. O juiz ainda teve tempo de expulsar David Ricardo que acertou a sola na cabeça de Matheus Henrique.
CRUZEIRO 2 x 2 BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro – 37ª rodada
Data-Hora: 4/12/2025 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Gols: Christian 14’/1ºT (1-0); Matheus Pereira 4’/2ºT (2-0); Marçal 12’/2ºT (2-1); Alex Telles 49’/2ºT (2-2)
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Wallace 40’/2ºT), Christian (Matheus Henrique 51’/2ºT) e Matheus Pereira (Bolasie 51’/2ºT); Kaio Jorge (Arroyo 22’/2ºT) e Sinisterra (Eduardo 22’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
BOTAFOGO: Raul; Vitinho (Kauan Toledo 39’/2ºT), Marçal, David Ricardo e Alex Telles; Allan (Newton 39’/2ºT) e Marlon Freitas; Artur, Barrera (Kadir 43’/2ºT) e Cuiabano (Montoro 7’/2ºT); Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartões Amarelos: Lucas Silva (CRU); Allan e Barrera (BOT)
Cartões Vermelhos: David Ricardo (BOT), aos 55′ do segundo tempo