Benfica x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico de Lisboa é válido pela 13ª rodada do Campeonato Português 2025/26, em confronto direto na luta pela liderança

Benfica e Sporting se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 13ª rodada do Campeonato Português 2025/26. O clássico coloca frente a frente duas equipes em boa fase e com briga direta pela liderança da Liga.

Como chega o Benfica

O técnico José Mourinho conseguiu dar ritmo ao time, que vem de três vitórias seguidas somando todas as competições. Dessa maneira, o Benfica assumiu a terceira posição do Campeonato Português com 28 pontos, três a menos que o vice-líder Sporting. Ou seja, uma vitória em casa diante do rival coloca a equipe de vez na briga pela liderança da competição. O Porto, que foi eliminado em casa pelo Vitória de Guimarães na Taça de Portugal, é o líder isolado com 34 pontos.

Contudo, para o clássico desta sexta-feira, o técnico José Mourinho não poderá contar com Lukébakio, que se recupera de uma fratura no tornozelo esquerdo.

Como chega o Sporting

Por outro lado, o Sporting faz uma temporada mais regular do que o rival, sem precisar passar por tantos altos e baixos. Assim, o Leão está invicto há 11 partidas e chega embalado para o duelo desta sexta-feira.