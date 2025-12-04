Benfica x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Benfica x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragemClássico de Lisboa é válido pela 13ª rodada do Campeonato Português 2025/26, em confronto direto na luta pela liderança
Benfica e Sporting se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 13ª rodada do Campeonato Português 2025/26. O clássico coloca frente a frente duas equipes em boa fase e com briga direta pela liderança da Liga.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Benfica
O técnico José Mourinho conseguiu dar ritmo ao time, que vem de três vitórias seguidas somando todas as competições. Dessa maneira, o Benfica assumiu a terceira posição do Campeonato Português com 28 pontos, três a menos que o vice-líder Sporting. Ou seja, uma vitória em casa diante do rival coloca a equipe de vez na briga pela liderança da competição. O Porto, que foi eliminado em casa pelo Vitória de Guimarães na Taça de Portugal, é o líder isolado com 34 pontos.
Contudo, para o clássico desta sexta-feira, o técnico José Mourinho não poderá contar com Lukébakio, que se recupera de uma fratura no tornozelo esquerdo.
Como chega o Sporting
Por outro lado, o Sporting faz uma temporada mais regular do que o rival, sem precisar passar por tantos altos e baixos. Assim, o Leão está invicto há 11 partidas e chega embalado para o duelo desta sexta-feira.
Mesmo assim, o técnico Rui Borges precisa lidar com a baixa de Ioannidis, que tem um incômodo no joelho direito.
BENFICA X SPORTING
13ª rodada do Campeonato Português
Data e horário: sexta-feira, 05/12/2025, às 17h15 (de Brasília).
Local: Estádio da Luz, em Lisboa.
BENFICA: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, António Silva, Nicolás Otamendi e Samuel Dahl; Richard Ríos e Enzo Barrenechea; Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro e Georgiy Sudakov; Vangelis Pavlidis. Técnico: José Mourinho.
SPORTING: Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; João Simões e Morten Hjulmand; Geny Catamo, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.
Árbitro: António Nobre.
Auxiliares: Nélson Pereira e Francisco Pereira.
VAR: Rui Costa.