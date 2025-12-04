Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bayern de Munique parabeniza Flamengo por título do Brasileirão

Clube alemão, que eliminou o Rubro-Negro nas oitavas de final do Mundial de Clubes, se manifesta pelas redes sociais
O Bayern de Munique se manifestou sobre o título brasileiro do Flamengo, na última quarta-feira (3), no Maracanã. Pelas redes sociais nesta quinta-feira (4), o clube alemão parabenizou o Rubro-Negro e ainda brincou sobre o time carioca conquistar toda semana uma taça.

“É isso mesmo… toda a semana tem taça agora? Parabéns pela conquista do Brasileirão, Flamengo”, escreveu o clube nas redes sociais.

Os dois times chegaram a se enfrentar neste ano. Flamengo e Bayern ficaram frente a frente nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Naquela ocasião, os alemães venceram o Rubro-Negro por 4 a 2 no Estádio Hard Rock, em Miami, e eliminaram os cariocas da competição.

Quatro dias depois de conquistar a Glória Eterna, o Rubro-Negro levantou o troféu do Campeonato Brasileiro. O clube garantiu a taça ao superar o Ceará por 1 a 0, no Maracanã, pela 37ª rodada da competição. O gol do título, aliás, foi de Samuel Lino, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Na próxima quarta-feira, o time comandado por Filipe Luís, assim, vai enfrentar o Cruz Azul. Se avançar, o Rubro-Negro enfrenta o campeão africano Pyramids, do Egito, no dia 13. O vencedor, portanto, disputa a final da Intercontinental no dia 17, diante do PSG, atual campeão europeu. Todos os jogos serão no Catar.

