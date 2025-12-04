Bayern de Munique parabeniza Flamengo por título do Brasileirão

Clube alemão, que eliminou o Rubro-Negro nas oitavas de final do Mundial de Clubes, se manifesta pelas redes sociais

“É isso mesmo… toda a semana tem taça agora? Parabéns pela conquista do Brasileirão, Flamengo”, escreveu o clube nas redes sociais.

O Bayern de Munique se manifestou sobre o título brasileiro do Flamengo , na última quarta-feira (3), no Maracanã. Pelas redes sociais nesta quinta-feira (4), o clube alemão parabenizou o Rubro-Negro e ainda brincou sobre o time carioca conquistar toda semana uma taça.

Os dois times chegaram a se enfrentar neste ano. Flamengo e Bayern ficaram frente a frente nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Naquela ocasião, os alemães venceram o Rubro-Negro por 4 a 2 no Estádio Hard Rock, em Miami, e eliminaram os cariocas da competição.

Quatro dias depois de conquistar a Glória Eterna, o Rubro-Negro levantou o troféu do Campeonato Brasileiro. O clube garantiu a taça ao superar o Ceará por 1 a 0, no Maracanã, pela 37ª rodada da competição. O gol do título, aliás, foi de Samuel Lino, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Na próxima quarta-feira, o time comandado por Filipe Luís, assim, vai enfrentar o Cruz Azul. Se avançar, o Rubro-Negro enfrenta o campeão africano Pyramids, do Egito, no dia 13. O vencedor, portanto, disputa a final da Intercontinental no dia 17, diante do PSG, atual campeão europeu. Todos os jogos serão no Catar.