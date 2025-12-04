Bap provoca após títulos do Flamengo: “Para desespero dos detratores e hipócritas”Presidente desconversa sobre futuro do técnico Filipe Luís e acredita que elenco chega mais encorpado para Copa Intercontinental
O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, se manifestou após vitória sobre o Ceará e título do Campeonato Brasileiro. O mandatário ainda fez provocações durante a celebração e exaltou o planejamento do clube, que no sábado passado foi tetra da Libertadores. Além disso, ele desconversou sobre o futuro de Filipe Luís.
“Nós nos planejamos para isso. Sempre disse que a prioridade nossa era Brasileiro e Libertadores tanto que o prêmio do Brasileiro é mais do que a Libertadores. Cumprimos com o que a gente esperava. Nos planejamos exatamente para o que estamos conquistando. Estou muito feliz. Espero que a gente continue sendo campeões da porra toda. Para desespero dos detratores, dos cretinos e hipócritas, que nada sabem. Inclusive da Terra da Garoa”, destacou Bap.
Além disso, Bap desconversou sobre a renovação do técnico Filipe Luís. O contrato do treinador, afinal, termina ao final de dezembro.
“Torcedor não tinha nada dois minutos atrás. Vamos comemorar, galera. Vocês não tinham porra nenhuma pouco tempo atrás. Agora somos tetracampeões da Libertadores e eneacampeões brasileiros”, completou o presidente.
Por fim, o Flamengo viaja para o Catar, onde disputará a Copa Intercontinental. Na quarta-feira, enfrenta o Cruz Azul, do México. Se passar, pega Pyramidis, do Egito. E, caso avance, encara o PSG na final.
“A gente não entra em nada para perder. Este ano a gente provou isso. Acho que a Copa Intercontinental é uma oportunidade de a gente mostrar para o mundo que o nosso elenco hoje é mais robusto do que no Mundial. Eu acho que a gente chega mais inteiro para a Copa Intercontinental do que a gente foi para o Mundial”, projetou Bap.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.