Autor de gol de título, Samuel Lino destaca resiliência no Flamengo

Atacante marca em vitória por 1 a 0 sobre o Ceará ainda no primeiro tempo e garante o título do Campeonato Brasileiro
Muitas vezes criticado por erros em finalizações, o atacante Samuel Lino foi feliz nesta quarta-feira (3) e marcou o gol do título do Campeonato Brasileiro do Flamengo na vitória sobre o Ceará, no Maracanã. O jogador destacou sua resiliência nas últimas partidas e o trabalho para sair com mais uma taça na temporada de 2025.

“Esse gol foi o gol do título mas a comemoração foi para um pessoa especial. Eu estava tentando e o time dos caras fechado. Tentei busquei e depois de tanta tentativa saiu o gol. Mostra como sou resiliente, luto, batalho não só nesse jogo, mas na minha carreira. Fui presenteado o gol do título e fui feliz “, considerou Lino.

Samuel Lino, aliás, também jogou na base do Flamengo. Em 2018, ele jogou a Copa São Paulo pelo time rubro-negro e fez parte da campanha do título. E em seguida também conquistou o Carioca. Agora, ele levanta a primeira taça pelo profissional.

“Nunca imaginava que o cenário ia voltar a acontecer. Fui campeão aqui no sub-20 e volto para ser campeão nacional e da Liberta. Sentimento de gratidão”, comemorou.

Ainda restando uma rodada, o Flamengo soma 78 pontos, com 23 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. Além disso, marcou 75 gols e sofreu 24, com um saldo de gols incrível de 51. Portanto, é o time com mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos.  

Lino chegou ao Flamengo em julho deste ano e é o jogador mais caro do clube rubro-negro. Sua negociação junto ao Atlético de Madrid custou 22 milhões de euros (R$ 143 milhões).

