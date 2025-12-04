Após empate do Botafogo, Fluminense depende só de si para garantir vaga direta na Libertadores

O empate do Botafogo contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira (04/12), transformou o cenário da última rodada do Brasileirão para o Fluminense. O resultado no Mineirão, afinal, abriu o caminho para que o Tricolor garanta sua vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 sem depender de ninguém. A equipe de Luis Zubeldía, portanto, tem uma missão clara: vencer o Bahia, no próximo domingo (07/12), no Maracanã, para assegurar a quinta colocação e fugir da fase preliminar. A matemática joga a favor do clube das Laranjeiras. O Fluminense ocupa o quinto lugar, com 61 pontos. Se derrotar o Esquadrão de Aço na rodada final, o time chegará a 64 pontos. O Botafogo, que estacionou nos 60 pontos após o tropeço em Belo Horizonte, poderá alcançar no máximo 63 pontos, mesmo que vença o Fortaleza no Estádio Nilton Santos. Dessa maneira, o triunfo tricolor elimina qualquer chance de ultrapassagem pelo rival alvinegro.

Além de superar o Botafogo, a vitória também impede que o próprio Bahia incomode na tabela final. Embora o time baiano já não tenha chances de G5, com 53 pontos, o confronto direto ainda vale posições e premiação. Para o Fluminense, no entanto, a meta é escapar da "Pré-Libertadores". Entrar direto na fase de grupos significa evitar duas eliminatórias perigosas no início da temporada, garantir um calendário mais tranquilo e focar exclusivamente na preparação. O clube, por isso, trata o duelo de domingo como uma verdadeira final de campeonato. A expectativa é de casa cheia no Maracanã para empurrar o time rumo ao objetivo principal do ano. O técnico Zubeldía aposta no bom momento de Lucho Acosta, que virou o maestro do meio-campo, e na eficiência de Kevin Serna, que igualou Cano em participações em gols. O Fluminense quer fechar 2025 com a vaga assegurada e iniciar o planejamento de 2026 com a certeza de estar na elite do continente.