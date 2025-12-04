Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após empate do Botafogo, Fluminense depende só de si para garantir vaga direta na Libertadores

Vitória sobre o Bahia no domingo (07/12) coloca o Tricolor na fase de grupos em 2026
O empate do Botafogo contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira (04/12), transformou o cenário da última rodada do Brasileirão para o Fluminense. O resultado no Mineirão, afinal, abriu o caminho para que o Tricolor garanta sua vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 sem depender de ninguém. A equipe de Luis Zubeldía, portanto, tem uma missão clara: vencer o Bahia, no próximo domingo (07/12), no Maracanã, para assegurar a quinta colocação e fugir da fase preliminar.

A matemática joga a favor do clube das Laranjeiras. O Fluminense ocupa o quinto lugar, com 61 pontos. Se derrotar o Esquadrão de Aço na rodada final, o time chegará a 64 pontos. O Botafogo, que estacionou nos 60 pontos após o tropeço em Belo Horizonte, poderá alcançar no máximo 63 pontos, mesmo que vença o Fortaleza no Estádio Nilton Santos. Dessa maneira, o triunfo tricolor elimina qualquer chance de ultrapassagem pelo rival alvinegro.

Além de superar o Botafogo, a vitória também impede que o próprio Bahia incomode na tabela final. Embora o time baiano já não tenha chances de G5, com 53 pontos, o confronto direto ainda vale posições e premiação. Para o Fluminense, no entanto, a meta é escapar da “Pré-Libertadores”. Entrar direto na fase de grupos significa evitar duas eliminatórias perigosas no início da temporada, garantir um calendário mais tranquilo e focar exclusivamente na preparação.

O clube, por isso, trata o duelo de domingo como uma verdadeira final de campeonato. A expectativa é de casa cheia no Maracanã para empurrar o time rumo ao objetivo principal do ano. O técnico Zubeldía aposta no bom momento de Lucho Acosta, que virou o maestro do meio-campo, e na eficiência de Kevin Serna, que igualou Cano em participações em gols. O Fluminense quer fechar 2025 com a vaga assegurada e iniciar o planejamento de 2026 com a certeza de estar na elite do continente.

