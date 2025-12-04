Adversário do Flamengo, Cruz Azul tropeça em casa no Campeonato Mexicano

Time não joga bem e só empata em 1 a 1 com o Tigres. Agora, precisa vencer fora de casa o jogo de volta para chegar à final do torneio

Adversário do Flamengo na Copa Intercontinental, o Cruz Azul empatou em 1 a 1 com o Tigres, na noite de quarta (3), no primeiro duelo da semifinal do Apertura 2025 da Liga Mexicana. A decisão da vaga será no sábado (6), no Estádio Universitário, em em Monterrey. O Cruz Azul precisa da vitória para chegar à final.

Desde o início, a equipe visitante pressionou e quase abriu o placar nos dois primeiros minutos. Após falha da saída de bola de Cruz Azul, um cabeceio de Ángel Correa foi defendido pelo goleiro, mas o rebote sobrou para Gorriarán, cujo chute bateu na trave.