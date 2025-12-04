Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Adversário do Flamengo, Cruz Azul tropeça em casa no Campeonato Mexicano

Time não joga bem e só empata em 1 a 1 com o Tigres. Agora, precisa vencer fora de casa o jogo de volta para chegar à final do torneio
Adversário do Flamengo na Copa Intercontinental, o Cruz Azul empatou em 1 a 1 com o Tigres, na noite de quarta (3), no primeiro duelo da semifinal do Apertura 2025 da Liga Mexicana. A decisão da vaga será no sábado (6), no Estádio Universitário, em em Monterrey. O Cruz Azul precisa da vitória para chegar à final.

Desde o início, a equipe visitante pressionou e quase abriu o placar nos dois primeiros minutos. Após falha da saída de bola de Cruz Azul, um cabeceio de Ángel Correa foi defendido pelo goleiro, mas o rebote sobrou para Gorriarán, cujo chute bateu na trave.

Apesar do domínio do Tigres, o primeiro tempo transcorreu sem outros lances de destaque, o que provocou vaias da torcida ao intervalo.

Na segunda etapa, aos 16 minutos, Correa driblou a defesa e concluiu para o gol para fazer 1 a 0 Tigres. O empate dos donos da casa veio aos 31 minutos, quando o árbitro marcou pênalti por mão de Marco Farfán dentro da área após chute de Ignacio Rivero. Gabriel Fernández converteu e igualou o marcador.

Futebol Internacional

