Abel minimiza ano sem títulos e diz que não há clima de “terra arrasada”

Treinador destaca quantidade de mudanças em 2025, valoriza vice-campeonatos e lembra histórico vencedor desde que chegou ao clube
Abel Ferreira tem utilizado um discurso firme para tentar equilibrar o clima no Palmeiras após a confirmação de que o clube encerrará 2025 sem levantar troféus. Algo, aliás, inédito desde sua chegada. Com o Flamengo campeão brasileiro na quarta-feira (3), o técnico disse que não pode existir clima de ”terra arrasada”.

O português ressaltou que, apesar da frustração por não conquistar títulos, o Verdão enfrentou um ciclo de grandes mudanças, com 12 reforços e diversas baixas ao longo da temporada. Para ele, os vice-campeonatos alcançados precisam ser valorizados.

“Aos torcedores do Palmeiras: a terra não está arrasada, e tenho muita sorte por estar presente na história do Palmeiras que é longa e vitoriosa. Mas estar no ciclo mais vitorioso e que o Palmeiras é mais reconhecido quer nacional ou internacionalmente, pelo prestígio da sua organização, pela grandeza dos processos e por tudo que o clube faz enquanto instituição (…)”, afirmou, após a vitória sobre o Atlético-MG.

“Estar na história é estar na fotografia, nem que seja com o segundo lugar. E a mim dá o mesmo trabalho. Para mim, o segundo não é o primeiro dos últimos. Claro que queríamos ganhar, odeio perder, mas sei o quanto sacrifício é, assim como hoje para sair com os três pontos justos”, completou.

Treinador se defende com seus números no Palmeiras

O treinador também revisitou seus números desde que chegou ao Palmeiras, em novembro de 2020, como argumento para defender o projeto. Segundo ele, os resultados acumulados ao longo dos últimos cinco anos demonstram que o clube permanece competitivo em todas as frentes.

“No Paulista: cinco anos, três títulos e dois vices. Libertadores: seis disputas e três finais. Brasileiro acho que disputei cinco ou seis: dois primeiros e três vice. Copa do Brasil: aí sim, ganhamos uma e perdemos quatro”, enumerou.

Agora, pela primeira vez desde sua chegada, Abel encerra um ciclo sem erguer uma taça. Ainda assim, ele evita qualquer rótulo negativo.

“Uma coisa é perder e outra é ser perdedor, esta equipe perdeu, mas não é perdedora. Entendo que muita gente queira dizer que o segundo lugar é ruim, nada presta. Hoje demos mais uma amostra do que essa equipe mostrou ao longo desse ano enquanto nos deixaram, porque há coisas que controlamos e outras não – analisou.

O Palmeiras encerra sua participação no Brasileirão no próximo domingo (07/12), às 16h (de Brasília), contra o Ceará, fora de casa.

