Abel desabafa após vice do Palmeiras e cutuca: “Só me engana quem eu quero”

Treinador voltou a fazer críticas sobre a arbitragem e destacou atuação do Verdão em Belo Horizonte / Crédito: Jogada 10

Abel Ferreira transformou a entrevista pós-jogo em um longo desabafo depois da vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira (03/12), na Arena MRV. Embora o resultado tenha sido positivo, ele viu o Flamengo vencer seu compromisso e se sagrar campeão brasileiro. Logo na primeira resposta, o treinador destacou o quanto se sente conectado com o clube e afirmou que já não se surpreende com decisões que considera equivocadas da arbitragem, “O Palmeiras é um clube diferente e especial, e mais do que tudo sou um treinador de relações. A mim só me engana quem eu quero. Hoje aconteceu um lance exatamente igual ao da final da Libertadores (da expulsão de Piquerez). Os títulos que ganhei no Palmeiras não têm asteriscos. E aos palmeirenses vou dizer o seguinte: a mim, como vosso treinador, só me engana quem eu quero”, disse.

A referência de Abel foi à expulsão de Piquerez nesta quarta, comparando o lance ao cartão amarelo dado a Erick Pulgar na decisão da Libertadores contra o Flamengo, quando o Palmeiras reclamou que o adversário deveria ter sido expulso por falta em Bruno Fuchs. Mesmo com o novo vice, Abel reforçou seu vínculo afetivo com o clube e lembrou o gesto de beijar a medalha de prata na final continental. “Sim, perdemos, fomos vice. Este ano fomos vice em quase todas as competições. Mas viram o beijo que dei na medalha? Foi um beijo na medalha e no símbolo do Palmeiras, tenho orgulho de ser palmeirense. Não há asterisco. Ganhamos, perdemos, mas não há asteriscos em nossos títulos”, completou o português. Abel cutuca arbitragem durante toda a coletiva O treinador também afirmou que algumas decisões de arbitragem teriam impactado a campanha alviverde. “Quantas vezes me ouviram dizer que seria contra tudo e contra todos? E que depois do jogo contra o São Paulo muita coisa mudou? A mim só me engana quem eu quero. Tenho orgulho em ser treinador do Palmeiras e volto a dizer: o dia em que vocês sentirem que não represento o Palmeiras à altura, não quero receber nem mais um real”, disse.

“O Andreas levou amarelo por um lance que não era para amarelo (contra o Vitória) e ninguém despenalizou o Andreas. Parabéns ao Flamengo, foi vencedor desta competição, da Libertadores, tem um excelente elenco, um excelente treinador, muito bem organizado, mas tenho orgulho nos vices que tive e tenho por tudo que fizemos. Sei o que fizemos. Será que uma expulsão condiciona o resultado do jogo? Não sei”, completou o treinador. Palmeiras deu resposta dentro de campo Ao avaliar a atuação em Belo Horizonte, Abel disse que ainda havia um peso emocional da final da Libertadores. “Uma equipe que queria ganhar e não conseguiu colocar em campo o que sabe e pode. Uma coisa é perder e outra é ser perdedor, esta equipe perdeu, mas não é perdedora. Entendo que muita gente queira dizer que o segundo lugar é ruim, nada presta.

O técnico ressaltou os desafios enfrentados ao longo do ano, como a reformulação do elenco e as lesões, lembrando que o Palmeiras chegou a liderar a competição. “Chegamos com cicatrizes, jogadores que ainda estavam a sangrar. Não reconheci a minha equipe com bola, porque perdemos o último jogo com bola. Hoje teve uma sensação de orgulho ferido, caráter. Mesmo tendo toda reformulação, com 12 jogadores entrando no ano, com lesões, e tendo três pontos à frente, não fomos capazes de segurá-los. Hoje ficou inequívoca nossa superioridade. Ganhamos na conta da justiça, podíamos fazer mais uns dois gols. Voltaram a mostrar do que são capazes e parabéns aos meus jogadores, lutamos em várias frentes, mas só levamos a medalha de vice”, finalizou Abel Ferreira. Assim, o Palmeiras fecha sua campanha no Brasileirão no domingo (07/12), às 16h, contra o Ceará, no Castelão. A equipe soma 73 pontos e está na vice-liderança.