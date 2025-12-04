Abel aponta “asterisco” na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

Abel aponta “asterisco” na final da Libertadores entre Palmeiras e FlamengoTreinador do Verdão criticou não expulsão de Pulgar, fala em cicatrizes da decisão e defende temporada marcada por ampla reformulação
Abel Ferreira voltou a abrir o jogo sobre a derrota do Palmeiras na final da Libertadores. O treinador avaliou com mais franqueza o que viu em campo após o revés por 1 a 0 para o Flamengo e classificou o episódio envolvendo Erick Pulgar e Bruno Fuchs como um lance que deixou “um asterisco” na decisão.
Na entrevista coletiva logo após a final, Abel havia adotado um tom mais discreto, dizendo apenas que o árbitro foi “simpático”. Agora, o português deixou clara a insatisfação.
“Para ser muito sincero, estamos frustrados, desiludidos… Porque mais do que tudo, perdemos para nós próprios. Quando você tem uma oportunidade de desafiar um rival como nós e tu perdes para ti mesmo, não é a tua versão num jogo que era tão importante para nós, isso cria frustração na nossa equipe”, afirmou o treinador.
“Independentemente das incidências que houve no jogo, há um asterisco no jogo, há um asterisco. Cicatrizes ficam, é natural que um ou outro jogador ainda esteja a sangrar, mas sabemos que essa equipe é capaz de se reinventar, é resiliente, e é isso que vamos procurar fazer”, completou.
Reformulação e ano “zero” do Palmeiras
Mesmo sem títulos de expressão na temporada, Abel não considera que 2025 tenha sido um ano ruim. Para ele, o contexto deve ser levado em conta. Afinal, o Palmeiras passou por uma das maiores reformulações de seu elenco desde sua chegada ao clube. Foram 12 contratações e 16 saídas ao longo do ano, processo que impactou diretamente o rendimento da equipe e a construção de uma nova identidade coletiva.
“Uma equipe como o Palmeiras, que é obrigado a ganhar títulos, quando chega a um fim de ano que você não ganha. Foi vice em quase todas as competições. Sabendo o quão pesada é a imprensa quando você não ganha, parece que é tudo ruim, temos casa arrasada. Mas quero lembrar as pessoas que esse foi um ano zero, decidimos fazer uma grande reformulação”, disse o treinador.
O treinador reafirmou confiança no grupo e garantiu que o time seguirá trabalhando para transformar as cicatrizes em combustível para a próxima temporada.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.