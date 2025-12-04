Abel aponta “asterisco” na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

Na entrevista coletiva logo após a final, Abel havia adotado um tom mais discreto, dizendo apenas que o árbitro foi “simpático”. Agora, o português deixou clara a insatisfação.

Abel Ferreira voltou a abrir o jogo sobre a derrota do Palmeiras na final da Libertadores. O treinador avaliou com mais franqueza o que viu em campo após o revés por 1 a 0 para o Flamengo e classificou o episódio envolvendo Erick Pulgar e Bruno Fuchs como um lance que deixou “um asterisco” na decisão.

“Para ser muito sincero, estamos frustrados, desiludidos… Porque mais do que tudo, perdemos para nós próprios. Quando você tem uma oportunidade de desafiar um rival como nós e tu perdes para ti mesmo, não é a tua versão num jogo que era tão importante para nós, isso cria frustração na nossa equipe”, afirmou o treinador.

“Independentemente das incidências que houve no jogo, há um asterisco no jogo, há um asterisco. Cicatrizes ficam, é natural que um ou outro jogador ainda esteja a sangrar, mas sabemos que essa equipe é capaz de se reinventar, é resiliente, e é isso que vamos procurar fazer”, completou.

Reformulação e ano “zero” do Palmeiras

Mesmo sem títulos de expressão na temporada, Abel não considera que 2025 tenha sido um ano ruim. Para ele, o contexto deve ser levado em conta. Afinal, o Palmeiras passou por uma das maiores reformulações de seu elenco desde sua chegada ao clube. Foram 12 contratações e 16 saídas ao longo do ano, processo que impactou diretamente o rendimento da equipe e a construção de uma nova identidade coletiva.

“Uma equipe como o Palmeiras, que é obrigado a ganhar títulos, quando chega a um fim de ano que você não ganha. Foi vice em quase todas as competições. Sabendo o quão pesada é a imprensa quando você não ganha, parece que é tudo ruim, temos casa arrasada. Mas quero lembrar as pessoas que esse foi um ano zero, decidimos fazer uma grande reformulação”, disse o treinador.