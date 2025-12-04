“Pode sair a qualquer momento”, diz Boto sobre renovação de Filipe Luís

Diretor do Flamengo afirma que já começou a fazer planejamento para 2026 e desconversou sobre permanência no clube / Crédito: Jogada 10

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto está otimista sobre a renovação do técnico Filipe Luís, que tem contrato com o clube até o fim do ano. A declaração do dirigente aconteceu em comemoração do título brasileiro após vitória sobre o Ceará, nesta quarta-feira, no Maracanã. “Eu e Filipe entramos às 8h da manhã e saímos 8h da noite. Isso, durante o ano, dá muitas horas de conversa. Muito trabalho, mas muitas horas de conversa. Filipe é muito preparado, preparado para voos na Europa, mas penso que mais um ano aqui vai fazer bem a ele”, disse antes de complementar.

“Pode sair a qualquer momento (a renovação). Nós falamos quase todos os dias sobre isso. Não queríamos que esse tipo de conversas interferissem nessa fase final, que era muito importante. Mas agora tenho certeza que se vai resolver. (Antes do Mundial?) Pode acontecer a qualquer momento. Com certeza é (o melhor treinador), e não é pelos resultados. Eles só validam para fora”, completou. José Boto também comentou sobre o planejamento para próxima temporada. O dirigente afirmou que conversas não estão avançadas e pediu confiança da torcida. “Já estamos há algum tempo pensando no ano que vem. Temos as coisas que queremos para o ano bem definidas. Não estão avançadas porque não era o momento de avançar com isso, mas a partir de amanhã já começaremos a avançar. No timing que queremos, as coisas que nós queremos. Que a torcida tenha confiança em nós, principalmente em mim e no Filipe para montarmos um elenco ainda mais forte do que fizemos esse ano”, disse o diretor.