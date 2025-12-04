“Pode sair a qualquer momento”, diz Boto sobre renovação de Filipe Luís

“Pode sair a qualquer momento”, diz Boto sobre renovação de Filipe LuísDiretor do Flamengo afirma que já começou a fazer planejamento para 2026 e desconversou sobre permanência no clube
Diretor de futebol do Flamengo, José Boto está otimista sobre a renovação do técnico Filipe Luís, que tem contrato com o clube até o fim do ano. A declaração do dirigente aconteceu em comemoração do título brasileiro após vitória sobre o Ceará, nesta quarta-feira, no Maracanã.
“Eu e Filipe entramos às 8h da manhã e saímos 8h da noite. Isso, durante o ano, dá muitas horas de conversa. Muito trabalho, mas muitas horas de conversa. Filipe é muito preparado, preparado para voos na Europa, mas penso que mais um ano aqui vai fazer bem a ele”, disse antes de complementar.
“Pode sair a qualquer momento (a renovação). Nós falamos quase todos os dias sobre isso. Não queríamos que esse tipo de conversas interferissem nessa fase final, que era muito importante. Mas agora tenho certeza que se vai resolver. (Antes do Mundial?) Pode acontecer a qualquer momento. Com certeza é (o melhor treinador), e não é pelos resultados. Eles só validam para fora”, completou.
José Boto também comentou sobre o planejamento para próxima temporada. O dirigente afirmou que conversas não estão avançadas e pediu confiança da torcida.
“Já estamos há algum tempo pensando no ano que vem. Temos as coisas que queremos para o ano bem definidas. Não estão avançadas porque não era o momento de avançar com isso, mas a partir de amanhã já começaremos a avançar. No timing que queremos, as coisas que nós queremos. Que a torcida tenha confiança em nós, principalmente em mim e no Filipe para montarmos um elenco ainda mais forte do que fizemos esse ano”, disse o diretor.
Mais de José Boto:
Fica em 2026: “Existe uma conversa para extensão contratual. Agora também pensar um pouquinho. Não tem nada a ver com a Europa, as pessoas lá não imaginam o que é este ritmo competitivo e este calendário. Eu quero ficar, mas vou pensar um pouco. Está praticamente tudo acertado com o presidente, é só uma questão de pensar um bocadinho”
Recado para torcida: “Deixa-me dar um recado à torcida: vai entrar uma fase em que vão aparecer milhares de nomes, começar a dizer este não, aquele sim. Pedir para que confiem em nós e que não se deixem influenciar pelo que vem na imprensa. No tempo certo vão existir reforços, os reforços que nós queremos e que achamos que vão melhorar a equipe. Mas não entrem em ansiedade como entraram no meio do ano”.
Muitas mudanças: “Não, em princípio não (teremos grandes mudanças). Um time que se comporta como este e ganha o que ganha, mostra ainda uma saúde muito grande, não há de se ter grandes revoluções, apenas alguns pequenos ajustes”