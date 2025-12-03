Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zubeldía pede apoio da torcida do Fluminense contra o Bahia: “Maracanã lotado”

Zubeldía pede apoio da torcida do Fluminense contra o Bahia: “Maracanã lotado”

Treinador do Fluminense quer a presença dos tricolores em duelo decisivo pela vaga direta na Libertadores
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em alta nas rodadas finais do Brasileirão, o Fluminense ainda tem um último compromisso na competição antes de focar na Copa do Brasil. Neste domingo, o Tricolor recebe o Bahia no Maracanã, às 16h (de Brasília), pela última rodada, em um duelo direto pela vaga na fase de grupos da Libertadores.

Invicto em casa desde que assumiu o comando da equipe, o técnico Luís Zubeldía pediu para que a torcida do Fluminense seja um fator decisivo para o jogo de domingo. Após vencer o Grêmio, o treinador argentino fez um apelo para os torcedores irem ao Maracanã e ajudarem na classificação do time.

“Certamente esperamos um Maracanã, se não lotado, cheio. A equipe vem muito bem nesses últimos jogos do Brasileirão. Seria muito bonito ter o melhor cenário com nossos torcedores no Maracanã. E com certeza depois ir com tudo para os jogos com o Vasco que também serão no Maracanã, também com nossos torcedores sempre empurrando. Hoje, apesar de terem sido poucos ingressos, se escutava muito. É sempre muito bonito ter o grito do torcedor”, disse o técnico na coletiva após a vitória sobre o Grêmio.

Até o momento, de acordo com o jornalista Marcello Neves, do Globo Esporte, cerca de 28 mil ingressos já foram vendidos para a despedida do Fluminense do Maracanã pelo Brasileirão. O Flu tem 61 pontos e está momentaneamente na 5ª colocação na tabela.

Vale lembrar que o Tricolor ainda tem mais dois compromissos no estádio, pela semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar