Zubeldía pede apoio da torcida do Fluminense contra o Bahia: “Maracanã lotado”

Invicto em casa desde que assumiu o comando da equipe, o técnico Luís Zubeldía pediu para que a torcida do Fluminense seja um fator decisivo para o jogo de domingo. Após vencer o Grêmio, o treinador argentino fez um apelo para os torcedores irem ao Maracanã e ajudarem na classificação do time.

Em alta nas rodadas finais do Brasileirão, o Fluminense ainda tem um último compromisso na competição antes de focar na Copa do Brasil. Neste domingo, o Tricolor recebe o Bahia no Maracanã, às 16h (de Brasília), pela última rodada, em um duelo direto pela vaga na fase de grupos da Libertadores.

“Certamente esperamos um Maracanã, se não lotado, cheio. A equipe vem muito bem nesses últimos jogos do Brasileirão. Seria muito bonito ter o melhor cenário com nossos torcedores no Maracanã. E com certeza depois ir com tudo para os jogos com o Vasco que também serão no Maracanã, também com nossos torcedores sempre empurrando. Hoje, apesar de terem sido poucos ingressos, se escutava muito. É sempre muito bonito ter o grito do torcedor”, disse o técnico na coletiva após a vitória sobre o Grêmio.

Até o momento, de acordo com o jornalista Marcello Neves, do Globo Esporte, cerca de 28 mil ingressos já foram vendidos para a despedida do Fluminense do Maracanã pelo Brasileirão. O Flu tem 61 pontos e está momentaneamente na 5ª colocação na tabela.

Vale lembrar que o Tricolor ainda tem mais dois compromissos no estádio, pela semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco.