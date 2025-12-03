Yuri Alberto tem lesão confirmada, mas não preocupa para a Copa do Brasil

Atacante apresentou edema na sínfise púbica e sobrecarga muscular, mas tendência é que esteja à disposição para o duelo contra o Cruzeiro / Crédito: Jogada 10

O Corinthians ligou o sinal de alerta após a saída de Yuri Alberto no empate em 2 a 2 com o Botafogo, no último domingo (30/11). O atacante passou por exames de ressonância magnética que identificaram um edema na sínfise púbica e sobrecarga na musculatura adutora esquerda, quadro que explica o incômodo que o jogador já vinha relatando nas últimas semanas. Apesar da lesão, o diagnóstico não causou grande preocupação no departamento médico. Internamente, a avaliação é de que o problema pode ser controlado e não representa risco significativo de agravamento. Assim, mantém a expectativa de ter o camisa 9 em campo na semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro.

Com dores que se intensificaram após os 90 minutos diante do Botafogo, Yuri Alberto estará sendo preservado no confronto desta quarta-feira (03/12), contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. A comissão técnica considera que o descanso é essencial para a recuperação plena do atleta, que também deve ficar fora da última rodada, diante do Juventude. A decisão tem como objetivo evitar qualquer sobrecarga no período mais decisivo da temporada. A prioridade é garantir que o atacante esteja em condição ideal para o confronto eliminatório, considerado determinante para os planos do clube em 2025. Yuri Alberto sofreu com problemas físicos em 2025 Aliás, o ano de 2025 não vem sendo simples para Yuri Alberto no aspecto físico. Afinal, o centroavante enfrentou duas lesões graves que o afastaram de 21 partidas, somando 61 dias fora dos gramados. Em maio, sofreu uma fratura em uma das vértebras lombares e só voltou a atuar em agosto. Pouco depois, precisou passar por cirurgia para correção de hérnia inguinal, ficando novamente ausente até setembro. Conhecido pela recuperação rápida, o atacante também já acelerou retornos e pagou o preço, convivendo com desconfortos residuais. As dores no adutor, inclusive, já o acompanhavam antes mesmo do jogo contra o Botafogo.