Vojvoda se rende ao talento de Neymar: “Mesmo sem estar bem, ele resolve”Técnico do Santos exalta liderança e capacidade de decisão do camisa 10 após hat-trick; argentino admite emoção e orações pela permanência
O técnico Juan Pablo Vojvoda não poupou elogios a Neymar após a vitória decisiva do Santos por 3 a 0 sobre o Juventude. Nesta quarta-feira (03/12), o treinador argentino creditou grande parte do triunfo à capacidade de decisão do camisa 10. Na visão do comandante, a presença do craque em campo, mesmo longe das condições físicas ideais, transforma o ambiente e a confiança de todo o elenco. O abraço apertado entre os dois ao final do jogo, aliás, simbolizou o alívio e a gratidão pelo desempenho de gala no Alfredo Jaconi.
Vojvoda destacou o sacrifício do ídolo nos bastidores. “Ele está no dia a dia trabalhando para chegar a cada partida como chegou hoje”, revelou o técnico. O treinador confirmou que Neymar atuou com um pequeno desconforto físico, mas ressaltou que isso não diminui seu impacto técnico e mental no grupo. “Esse tipo de jogador nos brinda essa confiança de dizer que, mesmo sem estar bem, no jogo vai estar bem. Hoje, mostrou isso”, analisou. Para o argentino, a efetividade do atacante foi a chave para destravar um jogo tenso.
Vojvoda se emociona e pede cautela
Apesar da euforia pela atuação individual de Neymar, Vojvoda manteve o discurso de cautela quanto à situação na tabela. O treinador, que se emocionou visivelmente durante a coletiva, precisou segurar as lágrimas ao falar da pressão da luta contra o rebaixamento. “A realidade é essa: precisamos de pontos ainda para garantir nosso objetivo”, alertou. Religioso, ele admitiu que recorre à fé, mas sem abandonar o esforço diário. “Eu tenho minhas orações como todo mundo. Acompanho as orações com trabalho”, disse.
Sobre a partida, o técnico valorizou a mudança de postura tática no segundo tempo. Ele explicou que o time subiu as linhas de pressão e encontrou espaços entre a defesa adversária, algo que faltou na etapa inicial. Com 44 pontos, o Santos depende apenas de um empate contra o Cruzeiro, na última rodada, para selar a permanência. O duelo final ocorre no domingo (07/12), na Vila Belmiro, e Vojvoda conta novamente com o brilho de seu camisa 10 para fechar o ano com a missão cumprida.
