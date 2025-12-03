Vojvoda se rende ao talento de Neymar: “Mesmo sem estar bem, ele resolve”

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poupou elogios a Neymar após a vitória decisiva do Santos por 3 a 0 sobre o Juventude. Nesta quarta-feira (03/12), o treinador argentino creditou grande parte do triunfo à capacidade de decisão do camisa 10. Na visão do comandante, a presença do craque em campo, mesmo longe das condições físicas ideais, transforma o ambiente e a confiança de todo o elenco. O abraço apertado entre os dois ao final do jogo, aliás, simbolizou o alívio e a gratidão pelo desempenho de gala no Alfredo Jaconi.

Vojvoda destacou o sacrifício do ídolo nos bastidores. “Ele está no dia a dia trabalhando para chegar a cada partida como chegou hoje”, revelou o técnico. O treinador confirmou que Neymar atuou com um pequeno desconforto físico, mas ressaltou que isso não diminui seu impacto técnico e mental no grupo. “Esse tipo de jogador nos brinda essa confiança de dizer que, mesmo sem estar bem, no jogo vai estar bem. Hoje, mostrou isso”, analisou. Para o argentino, a efetividade do atacante foi a chave para destravar um jogo tenso.