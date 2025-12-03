Vitão lamenta momento do Inter na luta contra o rebaixamento: “Nossa torcida não merece isso”

Zagueiro pede desculpas e afirma que elenco acredita até o fim na permanência: "Enquanto tiver 1% de chance, vamos ter 99% de fé"

Na reestreia do técnico Abel Braga, o Internacional voltou a não ter uma boa atuação e perdeu por 3 a 0 para o São Paulo, na Vila Belmiro. Com o resultado, a equipe segue com 41 pontos e no desespero da luta contra o rebaixamento. Afinal, o Colorado não depende de suas próprias forças para permanecer na elite do futebol brasileiro, já que tem que vencer na última rodada e torcer pelos tropeços de dois adversários.

“É difícil. Nossa torcida não merece isso, o clube não merece isso, não foi esse plano que fizemos no começo do campeonato. Fazemos um plano, Deus faz outro, é tentar entender. Enquanto tiver chance, vamos acreditar. Temos que ser os primeiros a acreditar. Pedir desculpas ao torcedor pela partida de hoje, deu tudo errado”, frisou.