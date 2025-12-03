Vitão lamenta momento do Inter na luta contra o rebaixamento: “Nossa torcida não merece isso”Zagueiro pede desculpas e afirma que elenco acredita até o fim na permanência: "Enquanto tiver 1% de chance, vamos ter 99% de fé"
Na reestreia do técnico Abel Braga, o Internacional voltou a não ter uma boa atuação e perdeu por 3 a 0 para o São Paulo, na Vila Belmiro. Com o resultado, a equipe segue com 41 pontos e no desespero da luta contra o rebaixamento. Afinal, o Colorado não depende de suas próprias forças para permanecer na elite do futebol brasileiro, já que tem que vencer na última rodada e torcer pelos tropeços de dois adversários.
“É difícil. Nossa torcida não merece isso, o clube não merece isso, não foi esse plano que fizemos no começo do campeonato. Fazemos um plano, Deus faz outro, é tentar entender. Enquanto tiver chance, vamos acreditar. Temos que ser os primeiros a acreditar. Pedir desculpas ao torcedor pela partida de hoje, deu tudo errado”, frisou.
Na rodada de despedida da atual edição, o Colorado encara o Red Bull Bragantino, no domingo (7), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. Ìsso porque o time está na 18ª colocação, com um ponto a menos que o Vitória e a dois do Fortaleza.
“Enquanto tiver chance, vamos ser os primeiros a acreditar. Agora é muito jogo mental, o Abel colocou nosso time lá em cima, mentalidade 100%. Infelizmente as coisas não aconteceram. O que passou não volta mais. É descansar, trabalhar e focar neste último jogo. Enquanto tiver 1% de chance, vamos ter 99% de fé”, completou o defensor.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.