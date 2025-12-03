Vasco vê rodada positiva e não tem risco de rebaixamento no Brasileirão

O Vasco vai permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota para o Mirassol na última terça-feira (2), em São Januário, o Cruz-Maltino vê rodada positiva, nesta quarta-feira (3), e não corre mais riscos de rebaixamento na competição nacional. A equipe cruz-maltina garantiu a permanência graças às derrotas de Vitória e Internacional.

O time baiano foi à Bragança Paulista e perdeu por 4 a 0 para o Bragantino. Com o resultado, o Massa Bruta findou as chances de rebaixamento na competição, enquanto o Rubro-Negro está em 17°. Já o Internacional visitou o São Paulo, na Vila Belmiro, em Santos, e perdeu por 3 a 0. O Colorado é o 18° na Série A e está muito perto da Série B.