Torcida do São Paulo protesta contra Casares e diretoria antes do jogo contra o Inter

Manifestação ocorre horas antes da partida contra o Colorado, em meio à crise após goleada sofrida e irritação com o mandatário / Crédito: Jogada 10

Centenas de torcedores se reuniram nos arredores da Vila Belmiro para protestar contra a diretoria tricolor antes da partida contra o Internacional, nesta quarta-feira (03/12), válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube decidiu mandar seu último jogo como visitante no estádio do Santos. Aliás, o Tricolor alega que o gramado do Morumbis, após uma série de shows recentes, não estaria em condições ideais de uso. Os protestos tiveram como principais alvos o presidente Julio Casares e o executivo de futebol Rui Costa. Vestidos com camisetas e carregando faixas, os torcedores exigiram a saída dos dirigentes, demonstrando insatisfação com os rumos do departamento de futebol e com a condução da temporada.