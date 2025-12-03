Torcida do São Paulo protesta contra Casares e diretoria antes do jogo contra o Inter

Torcida do São Paulo protesta contra Casares e diretoria antes do jogo contra o InterManifestação ocorre horas antes da partida contra o Colorado, em meio à crise após goleada sofrida e irritação com o mandatário
Centenas de torcedores se reuniram nos arredores da Vila Belmiro para protestar contra a diretoria tricolor antes da partida contra o Internacional, nesta quarta-feira (03/12), válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube decidiu mandar seu último jogo como visitante no estádio do Santos. Aliás, o Tricolor alega que o gramado do Morumbis, após uma série de shows recentes, não estaria em condições ideais de uso.
Os protestos tiveram como principais alvos o presidente Julio Casares e o executivo de futebol Rui Costa. Vestidos com camisetas e carregando faixas, os torcedores exigiram a saída dos dirigentes, demonstrando insatisfação com os rumos do departamento de futebol e com a condução da temporada.
Além disso, uma das faixas exibidas pelo grupo também trazia críticas diretas ao elenco, chamando os jogadores de “pipoqueiros”. A manifestação ocorre dias depois da derrota por 6 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, resultado que ampliou a pressão interna no clube.
A cobrança não é isolada. No duelo anterior, contra o Juventude, também disputado na Vila Belmiro, torcedores já haviam xingado Julio Casares e pedido sua renúncia. O atual presidente tem mandato até o fim de 2026, mas vive seu momento mais conturbado desde que assumiu o clube.
