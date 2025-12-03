Torcedores do Flamengo “infiltrados” são barrados no Maracanã

Com ingressos esgotados, muitos torcedores do Rubro-Negro tentaram ver o jogo contra o Ceará no setor visitante / Crédito: Jogada 10

Um grupo de torcedores do Flamengo tentou de tudo para tentar assistir a partida contra o Ceará, nesta quarta-feira (3), no Maracanã. Com ingressos esgotados para a partida que pode dar o título do Campeonato Brasileiro ao Rubro-Negro, alguns flamenguistas tentaram assistir ao duelo válido pela 37ª rodada na torcida visitante. Mas sem sucesso. O Jogada10 acompanhou a entrada do setor visitante e viu ao menos cinco torcedores barrados na entrada do Maracanã. Um, inclusive, tentou entrar com uma camisa do Flamengo na mochila, mas foi parado na revista.

A todo momento, policiais militares e funcionários do Maracanã alertava que apenas torcedores do Ceará entrariam no setor visitante do estádio. Na fila, muitas pessoas estavam com camisas “neutras” ou da seleção brasileira. “Já vou logo avisando. Não adianta ficar na fila. Vai perder tempo. É para a integridade de todo mundo”, alertou um policial militar na fila do setor visitante. Um vendedor ambulante, inclusive, se posicionou estrategicamente próximo ao setor visitante para vender camisas da seleção brasileira. Em determinado momento, mais de 20 pessoas estavam na fila com a amarelinha ou a camisa azul do Brasil. Para tentar evitar os infiltrados, a Polícia Militar e os seguranças do estádio fizeram uma revista minuciosa nos torcedores. Assim, uma longa fila se formou na entrada do setor visitante. Torcedores com camisa do Ceará tinham prioridade na fila.