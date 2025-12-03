Torcedor tatua gol do tetra da Libertadores do Flamengo: “Doeu bastante, mas valeu a pena”

Hariel registra na pele o gol de cabeça de Danilo, cumpre promessa e garante fazer outra tatuagem se o Flamengo vencer o Intercontinental / Crédito: Jogada 10

A final de 2025 da Libertadores em que o ">Flamengo se sagrou campeão foi decidida no detalhe. Afinal, Danilo anotou de cabeça o único gol da partida. Para registrar o momento, alguns torcedores do Rubro-Negro decidiram eternizar o lance na pele. É o caso de Hariel Freitas, estudante de 21 anos e morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. ">Flamengo se sagrou campeão foi decidida no detalhe. Afinal, Danilo anotou de cabeça o único gol da partida. Para registrar o momento, alguns torcedores do Rubro-Negro decidiram eternizar o lance na pele. É o caso de Hariel Freitas, estudante de 21 anos e morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Depois de viralizar nas redes sociais, o flamenguista explicou que a tatuagem no braço esquerdo foi para pagar uma promessa que ele fez antes da decisão. Inclusive, em entrevista ao “ge”, frisou que o principal incentivo foi o ambiente de uma possível vingança sobre o Palmeiras. “Eu sempre quis o Palmeiras na final, ainda mais depois que o Andreas (Pereira) foi para lá, a gente tinha que dar o troco. Então, já fiquei com isso na mente, quem fizer o gol vou tatuar. Graças a Deus deu tudo certo, tatuei o Danilo, que é um grande zagueiro, tem toda uma história linda no futebol. Então foi um bom jogador para tatuar”, argumentou o torcedor do Flamengo. Obstáculo com tatuador não fez torcedor do Flamengo desistir O custo para eternizar na pele o lance inesquecível para todos os flamenguistas foi de aproximadamente R$ 200. Hariel também relatou a dificuldade em encontrar um horário na agenda do tatuador no último domingo (30/11). Por isso, a produção da obra ocorreu em uma sessão, que durou cinco horas, na última segunda-feira (01/12);

“Só não fiz no domingo porque o tatuador não tinha vaga, senão ia ser no dia seguinte. A agenda dele essa semana é só tatuagem do Flamengo. Só que ninguém fez o que eu fiz, que foi o lance do gol. Ele achou incrível”, expôs o flamenguista. “A gente até estava conversando sobre a cor, porque eu pensei em colocar os jogadores do Palmeiras de verde, mas não teria muito sentido, tatuagem do Flamengo é vermelha e preta. Acabou que deixei só o Danilo em vermelho e preto e os do Palmeiras sombreados. Ficou perfeito. Só doeu bastante, mas valeu a pena (risos)”, complementou o torcedor. A propósito, esta não foi a primeira tatuagem do Flamengo que Hariel fez em seu corpo. O gol de cabeça de Danilo se une a ídolos como Adriano Imperador, Gabigol e Zico. Na verdade, no ponto de vista de Hariel, o herói do quarto título do Rubro-Negro na Libertadores passou a integrar essa seleta lista graças a esse feito.

tatuagem que mais doeu disparadamente kkkk mas valeu a pena.@2DaniLuiz pic.twitter.com/ljqamzwluk — Harielᶜʳᶠ (@haritskhelia) December 2, 2025