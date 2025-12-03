Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Torcedor tatua gol do tetra da Libertadores do Flamengo: “Doeu bastante, mas valeu a pena”

Hariel registra na pele o gol de cabeça de Danilo, cumpre promessa e garante fazer outra tatuagem se o Flamengo vencer o Intercontinental
A final de 2025 da Libertadores em que o

">Flamengo se sagrou campeão foi decidida no detalhe. Afinal, Danilo anotou de cabeça o único gol da partida. Para registrar o momento, alguns torcedores do Rubro-Negro decidiram eternizar o lance na pele. É o caso de Hariel Freitas, estudante de 21 anos e morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Depois de viralizar nas redes sociais, o flamenguista explicou que a tatuagem no braço esquerdo foi para pagar uma promessa que ele fez antes da decisão. Inclusive, em entrevista ao “ge”, frisou que o principal incentivo foi o ambiente de uma possível vingança sobre o Palmeiras.

“Eu sempre quis o Palmeiras na final, ainda mais depois que o Andreas (Pereira) foi para lá, a gente tinha que dar o troco. Então, já fiquei com isso na mente, quem fizer o gol vou tatuar. Graças a Deus deu tudo certo, tatuei o Danilo, que é um grande zagueiro, tem toda uma história linda no futebol. Então foi um bom jogador para tatuar”, argumentou o torcedor do Flamengo.

Obstáculo com tatuador não fez torcedor do Flamengo desistir

O custo para eternizar na pele o lance inesquecível para todos os flamenguistas foi de aproximadamente R$ 200. Hariel também relatou a dificuldade em encontrar um horário na agenda do tatuador no último domingo (30/11). Por isso, a produção da obra ocorreu em uma sessão, que durou cinco horas, na última segunda-feira (01/12);

“Só não fiz no domingo porque o tatuador não tinha vaga, senão ia ser no dia seguinte. A agenda dele essa semana é só tatuagem do Flamengo. Só que ninguém fez o que eu fiz, que foi o lance do gol. Ele achou incrível”, expôs o flamenguista.

“A gente até estava conversando sobre a cor, porque eu pensei em colocar os jogadores do Palmeiras de verde, mas não teria muito sentido, tatuagem do Flamengo é vermelha e preta. Acabou que deixei só o Danilo em vermelho e preto e os do Palmeiras sombreados. Ficou perfeito. Só doeu bastante, mas valeu a pena (risos)”, complementou o torcedor.

A propósito, esta não foi a primeira tatuagem do Flamengo que Hariel fez em seu corpo. O gol de cabeça de Danilo se une a ídolos como Adriano Imperador, Gabigol e Zico. Na verdade, no ponto de vista de Hariel, o herói do quarto título do Rubro-Negro na Libertadores passou a integrar essa seleta lista graças a esse feito.

Promessa de nova tatuagem no caso do título do Intercontinental

O torcedor do Flamengo revelou ser supersticioso, pois quando não está presente no Maracanã, ele acompanha os jogos sozinho em seu quarto para evitar azar. A propósito, será desta forma que assistirá o Rubro-Negro na Copa Intercontinental, que terá início na semana que vem.

Além disso, Hariel sabe que o time da Gávea terá dois desafios no torneio até alcançar uma eventual final. Mesmo assim, pela sua confiança, aproveitou para fazer nova promessa de tatuagem caso o Flamengo supere o PSG na decisão.

“Mundial eu faço. Só que aí vou fazer do Arrascaeta levantando a taça, porque dele ainda não tenho”, concluiu o flamenguista.

