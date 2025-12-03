Serna iguala número de participações em gols de Cano na temporada

Colombiano fez assistência para primeiro gol de Soteldo na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Atacante do Fluminense, Kevin Serna igualou o número de participações em gols de Germán Cano na temporada. O centroavante que veste a camisa 14 marcou 20 gols e deu uma assistência neste ano de 2025. O colombiano, aliás, atingiu a marca na última terça-feira em vitória do time carioca por 2 a 1 sobre o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador fez assistência para Soteldo abrir o placar ainda no primeiro tempo. Kevin Serna, portanto, agora mira os números de Arias em 2024. O também colombiano foi o jogador com mais participações em gols do time no ano passado. Ele teve 14 gols e oito assistências, somando 22 no total.