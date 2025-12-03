Serna iguala número de participações em gols de Cano na temporada

Serna iguala número de participações em gols de Cano na temporadaColombiano fez assistência para primeiro gol de Soteldo na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro
Atacante do Fluminense, Kevin Serna igualou o número de participações em gols de Germán Cano na temporada. O centroavante que veste a camisa 14 marcou 20 gols e deu uma assistência neste ano de 2025. O colombiano, aliás, atingiu a marca na última terça-feira em vitória do time carioca por 2 a 1 sobre o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador fez assistência para Soteldo abrir o placar ainda no primeiro tempo.
Kevin Serna, portanto, agora mira os números de Arias em 2024. O também colombiano foi o jogador com mais participações em gols do time no ano passado. Ele teve 14 gols e oito assistências, somando 22 no total.
– Arias em 2024 – 14 gols e 8 assistências – 22 participações em gols
– Serna em 2025 – 12 gols e 9 assistências – 21 participações em gols
– Cano em 2025 – 20 gols e 1 uma assistência – 21 participações em gols
Com a última rodada do Brasileirão e pelo menos mais duas partidas da semifinal da Copa do Brasil ainda por disputar, a tendência é que Serna tenha oportunidades para se isolar na liderança. Além disso, ele pode fechar 2025 como o principal nome do setor ofensivo do Fluminense.
Com 61 pontos e na briga por uma vaga direta na fase de grupos, o Fluminense volta a campo no domingo, quando enfrenta o Bahia, pela última rodada do Brasileirão.