Serna iguala número de participações em gols de Cano na temporada

Colombiano fez assistência para primeiro gol de Soteldo na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro
Atacante do Fluminense, Kevin Serna igualou o número de participações em gols de Germán Cano na temporada. O centroavante que veste a camisa 14 marcou 20 gols e deu uma assistência neste ano de 2025. O colombiano, aliás, atingiu a marca na última terça-feira em vitória do time carioca por 2 a 1 sobre o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador fez assistência para Soteldo abrir o placar ainda no primeiro tempo.

Kevin Serna, portanto, agora mira os números de Arias em 2024. O também colombiano foi o jogador com mais participações em gols do time no ano passado. Ele teve 14 gols e oito assistências, somando 22 no total.

– Arias em 2024 – 14 gols e 8 assistências – 22 participações em gols
– Serna em 2025 – 12 gols e 9 assistências – 21 participações em gols
– Cano em 2025 – 20 gols e 1 uma assistência – 21 participações em gols

Com a última rodada do Brasileirão e pelo menos mais duas partidas da semifinal da Copa do Brasil ainda por disputar, a tendência é que Serna tenha oportunidades para se isolar na liderança. Além disso, ele pode fechar 2025 como o principal nome do setor ofensivo do Fluminense.

Com 61 pontos e na briga por uma vaga direta na fase de grupos, o Fluminense volta a campo no domingo, quando enfrenta o Bahia, pela última rodada do Brasileirão.

