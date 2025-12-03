Semifinais do Paulista Feminino: onde assistir e escalações

Corinthians e Palmeiras saíram em vantagem no jogo de ida e jogam em casa para garantir vaga na decisão do estadual / Crédito: Jogada 10

Chegou a hora de conhecermos as grandes finalistas do Campeonato Paulista Feminino de 2025. Na noite desta quarta-feira (04), acontecem os jogos de volta das semifinais. Primeiro, às 19h, o Palmeiras encara a Ferroviária na Arena Barueri. Depois, fechando o dia, o Corinthians faz o clássico contra o São Paulo, na Neo Química Arena. Nos jogos de ida, que aconteceram nos dias 22 e 23, as visitantes levaram a melhor. O Palmeiras venceu a Locomotiva por 2 a 0 e o Corinthians bateu o São Paulo por 2 a 1. Com isso, as Palestrinas podem perder por até um gol de diferença que garantem vaga na decisão, enquanto as Brabas jogam por um empate para se classificar para a final.

Onde assistir As partidas terão transmissão pelo SporTV e pelo Space na TV fechada, pela Record News na TV aberta, pela CazéTV no YouTube e pelo Uol Play e HBO Max no streaming. Como chega o Palmeiras Em busca de mais um título na temporada, as Palestrinas se apoiam no bom retrospecto dentro de casa para garantir a vaga na final. Até aqui, o Palmeiras disputou sete partidas na Arena Barueri pelo Paulista, venceu cinco, empatou uma e perdeu uma. Além disso, o único revés foi pelo placar mínimo, que, na atual situação, não deixaria o time de fora da final. Fica a expectativa para saber se Rosana Augusto utilizará Fê Palermo, Brena e Tainá Maranhão, que estavam com a Seleção Brasileira. Como chega a Ferroviária Para tentar salvar a última chance de título da temporada, a Locomotiva precisa fazer algo que não conseguiu fazer em 2025: vencer o Palmeiras. Até aqui, a Ferroviária já enfrentou as Palestrinas quatro vezes na temporada, com três derrotas, sendo duas no estadual, e em um empate. Além do retrospecto ruim, as Grenás perderam, recentemente, o título da Copa do Brasil Feminina para as alviverdes. PALMEIRAS X FERROVIÁRIA Campeonato Paulista Feminino – Semifinal – jogo de volta

Data e horário: 04/12/2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Kate Tapia; Fê Palermo, Paty Maldaner, Poliana e Raíssa Bahia; Andressinha, Ingryd Lima e Brena; Rhayanna Mayara, Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnico: Rosana Augusto.

FERROVIÁRIA: Luciana; Rafa Soares, Andressa Pereira, Camila Silva e Fátima Dutra; Katiuscia, Nicoly, Duda Santos, Mylena Carioca e Natália Vendito; Júlia Beatriz. Técnico: Léo Mendes.

Como chega o Corinthians Em mais um duelo na Neo Química Arena, as Brabas tentam carimbar o passaporte para mais uma decisão na temporada. A grande expectativa está na atacante Johnson, que marcou os dois gols no jogo de ida. No time, Lucas Piccinato pode ter os desfalques da goleira Letícia, das zagueiras Mariza e Thaís Fernanda e da volante Duda Sampaio, que estavam com a Seleção Brasileira. Como chega o São Paulo Em busca de um título na temporada, as Soberanas tentam repetir um feito que fizeram apenas uma vez no Paulista. Em sete clássicos disputados até aqui, o Tricolor venceu apenas um, justamente contra o Corinthians, na primeira fase. Entretanto, a vitória aconteceu dentro de casa, sem nenhum resultado positivo como visitante contra as principais adversárias. CORINTHIANS X SÃO PAULO Campeonato Paulista Feminino – Semifinal – jogo de volta

Data e horário: 04/12/2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Letícia Izidoro (Nicole); Gi Fernandes, Thaís Regina, Érika e Leticia Teles; Ivana Fuso, Vic Albuquerque, Letícia Monteiro e Tamires; Ariel e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato

SÃO PAULO: Carlinha; Isabelle Guimarães, Anny, Kaká e Carol Gil; Maressa, Karla Alves, Camilinha, Giovanna Crivelari e Duda Serrana; Aline Millene. Técnico: Thiago Viana.