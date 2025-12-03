São Paulo x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

São Paulo tenta se manter no G-8. Já o Inter busca sair do Z-4 neste jogo que rolará na Vila Belmiro

São Paulo e Internacional fazem um duelo de objetivos distintos nesta quarta-feira (03/12), às 20h, na Vila Belmiro, pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o atual oitavo colocado com 48 pontos e busca manter a posição para sonhar com um G8 hipotético e conseguir uma vaga na Libertadores no ano que vem. Por outro lado, o Colorado, em 17°, entrou na zona de rebaixamento e precisa vencer desesperadamente para não jogar a Série B em 2026.

Como não poderia deixar de ser, a Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo importantíssimo para as duas equipes. O pré-jogo tem início às 18h30, sob a batuta de Ricardo Froede, que também estará na narração assim que a bola rolar.

Ricardo Froede está na narração. Mas a cobertura da Voz do Esporte também tem os comentários de Cleiton Santos e as reportagens de David Silva. Clique na arte acima e acompanhe todos os detalhes de São Paulo x Internacional.

