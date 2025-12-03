São Paulo x Atlético (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes decidem vaga na grande decisão da Copa do Brasil Sub-20. Galo venceu o jogo de ida e leva vantagem / Crédito: Jogada 10

Chegou a hora de decidir quem fará a grande decisão da Copa do Brasil Sub-20. Na tarde desta quarta-feira (04), às 16h, São Paulo e Atlético Mineiro se enfrentam pelo jogo de volta das semifinais da competição. A partida acontece no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, na Grande São Paulo. No jogo de ida, realizado na Arena MRV, o Galinho levou a melhor e venceu pelo placar mínimo, com gol de Lucas Souza. Com isso, o Alvinegro joga por um empate para se classificar para a decisão. Já o Tricolor precisa de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para avançar à final. Caso o São Paulo vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Onde assistir A partida terá transmissão pelo canal SporTV, na TV fechada. Como chega o São Paulo Em desvantagem no confronto, o Tricolor contará com alguns reforços para alcançar a final do torneio. O lateral-esquerdo Nicolas e o meia Paulinho, que estavam com o time principal e chegaram a atuar nos últimos jogos do São Paulo, foram liberados por Crespo e estarão em campo no jogo decisivo em Diadema. Como chega o Atlético O Galinho quer aproveitar a vantagem conquistada no jogo de ida para conseguir dar a volta por cima na temporada. No Brasileirão, o time acabou rebaixado e passou por uma reformulação no elenco, que dá bons sinais de recuperação. Outro responsável pela virada de chave é o treinador Leandro Zago, que chegou ao longo do ano e pode disputar sua primeira decisão no comando alvinegro. SÃO PAULO X ATLÉTICO Copa do Brasil Sub-20 – Semifinal – jogo de volta

Data e horário: 04/12/2025 (quinta-feira), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Distrital do Inamar, Diadema (SP)

SÃO PAULO: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Osorio e Nicolas; Bezerra, Djhordney, Pedro Ferreira e Guilherme Reis; Juan Potes e Gustavo Santana Técnico: Allan Barcelos.

ATLÉTICO: Robert; Lucas Souza, Lucas Santana, Samuel e Alexis Vargas; Eric, Cisse e Iseppe; Louback, Murillo e João Marcelo (Pascini). Técnico: Leandro Zago.

Árbitro: Gustavo Holanda Souza (SP)

Assistentes: Gustavo Holanda Souza (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)