São Paulo depende apenas de si para garantir oitava colocação do Brasileiro

São Paulo depende apenas de si para garantir oitava colocação do BrasileiroTricolor depende apenas de suas forças, mas encara concorrência pesada e reta final marcada por irregularidade e desfalques
O São Paulo segue com chances reais de disputar a Pré-Libertadores de 2026, mas o cenário exige atenção máxima nas duas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. A equipe de Hernán Crespo depende apenas de si para assegurar o oitavo lugar, posição que pode garantir vaga na fase preliminar do torneio continental, caso haja um desdobramento específico na Copa do Brasil.
Para que o oitavo colocado do Brasileirão assegure um lugar na Pré-Libertadores, o clube precisa torcer para Fluminense ou Cruzeiro conquistar o título da Copa do Brasil, o que ampliaria o atual G7 para G8. Caso isso se confirme, o São Paulo depende apenas dos seus resultados para chegar lá.
Com 48 pontos, o Tricolor começa a 37ª rodada em vantagem sobre os rivais diretos. Afinal, está dois pontos à frente de Corinthians (9º) e Grêmio (10º). Logo abaixo, outros três clubes também aparecem como ameaças na corrida pelo oitavo posto: Vasco da Gama (11º), Red Bull Bragantino (12º) e Atlético-MG (13º), todos somando 45 pontos.
A disputa é acirrada, mas alguns concorrentes chegam em momento turbulento. O Atlético-MG, por exemplo, amarga sequência de cinco partidas sem vitória e acumula a derrota na final da Sul-Americana para o Lanús. Já o Vasco vive temporada de extremos. Afinal, após perder cinco jogos consecutivos, goleou o Internacional por 5 a 1 e, dias depois, voltou a oscilar ao ser derrotado pelo Mirassol por 2 a 0, nesta terça-feira (03/12)
São Paulo também oscila e convive com série de problemas
O São Paulo, contudo, não está em situação muito mais confortável. Nas últimas cinco rodadas, venceu apenas uma vez, desempenho que acende o alerta neste momento decisivo. Crespo ainda lida com uma lista de desfalques ampla, fator que tem prejudicado a regularidade da equipe na reta final.
Mesmo assim, o Tricolor segue no páreo e tem a vantagem de decidir sua vida enfrentando adversários que lutam diretamente contra o rebaixamento.
Nas duas últimas rodadas, o São Paulo encara Internacional e Vitória, clubes desesperados na briga contra o rebaixamento. O cenário coloca o Tricolor como potencial “fiel da balança” da disputa contra o descenso. Mas ao mesmo tempo luta por uma vaga na Libertadores.
