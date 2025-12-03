Santos não facilitará saída de Gabriel Brazão para o Flamengo

Rubro-Negro demonstrou interesse no goleiro para a próxima temporada, visto que perderá Matheus Cunha em 2026 / Crédito: Jogada 10

O Santos não parece disposto a negociar o goleiro Gabriel Brazão com o Flamengo após a disputa do Campeonato Brasileiro. A princípio, o jogador é considerado “inegociável” pelo Peixe, que ainda não recebeu contatos do Rubro-Negro. Afinal, o Flamengo deseja um goleiro para a próxima temporada, uma vez que Matheus Cunha, reserva do argentino Rossi, não permanecerá para 2026. Ele assinou pré-contrato com o Cruzeiro e se apresentará em Belo Horizonte em janeiro.

O Flamengo já está ciente das pretensões financeiras do jogador. Dessa forma, o Rubro-Negro vai realizar uma proposta pelo goleiro assim que o Brasileirão terminar. Atualmente, Gabriel Brazão está focado em salvar o Santos do rebaixamento nas últimas duas rodadas. Assim, ele não vai escutar nenhuma oferta neste momento. Diante do interesse do Rubro-Negro, revelado pelo “ge”, o Santos aposta na elevada multa rescisória para manter Brazão na Vila Belmiro. O valor para tirar o goleiro do clube é de R$ 370 milhões para equipes brasileiras e 70 milhões de euros (R$ 433 milhões) para times do exterior. O Peixe detém 60% dos direitos econômicos de Gabriel Brazão. O restante pertence à Inter de Milão, ex-clube do goleiro. Gabriel Brazão já rodou por clubes europeus No entanto, um eventual rebaixamento poderia mudar os planos do Santos. Principalmente porque haverá a necessidade de cortar gastos e reformular o elenco, por conta da queda de receitas. Assim, o clube carioca teria mais argumentos para tentar reduzir os valores para uma possível negociação.