Saiba motivo do encontro do presidente do Botafogo e sheik da família real do Catar

Saiba motivo do encontro do presidente do Botafogo e sheik da família real do CatarJoão Paulo Magalhães Lins busca estreitar laços com Moe Al Thani, sheik membro da família governante do país e dona do PSG
Presidente do Botafogo associativo, João Paulo Magalhães Lins se reuniu com Moe Al Thani, sheik da família real do Catar, a terceira família mais rica do mundo, durante visita a Doha para uma conferência de negócios. A informação é do “ge” nesta quarta-feira (3/12).
O encontro do mandatário alvinegro tem um motivo. João Paulo, afinal, entrou em rota de colisão com John Textor e agora “busca estreitar laços pensando em possíveis investimentos financeiros no clube”.
“Grato por dar as boas-vindas a Doha ao meu irmão João Paulo. Ele nos recebeu com tanto amor no Rio, e foi uma bênção vê-lo aqui. Doha será sempre a sua casa, meu amigo“, postou Moe Al Thani nas redes sociais.
A família real do Catar é dona do Qatar Investment Authority (QIA), fundo soberano do Estado do Catar que tem como subsidiária a Qatar Sports Investment (QSI), controladora do PSG. Assim, na prática, os Al Thani são donos do clube francês.
Por fim, os Al Thani são a terceira família mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 172 bilhões (cerca de R$ 913,4 bilhões). A fortuna é oriunda de negócios no setor de gás e petróleo.
O conflito
O Botafogo social (BFR) segue apostando em investidas contra a Eagle Football Holdings (EFH) e John Textor. O associativo, aliás, pediu que o empresário americano seja incluído como réu no processo entre as partes e a SAF do Botafogo no TJRJ. Além disso, o BFR voltou a pedir que a empresa britânica pague um caução de, no mínimo, R$ 155 milhões. O valor, afinal, representa 10% da dívida apontada, que seria de R$ 1,5 bilhão. Thairo Arruda, CEO da SAF, revelou que o passivo de curto prazo é de R$ 700 milhões.