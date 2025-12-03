Saiba motivo do encontro do presidente do Botafogo e sheik da família real do Catar

O encontro do mandatário alvinegro tem um motivo. João Paulo, afinal, entrou em rota de colisão com John Textor e agora “busca estreitar laços pensando em possíveis investimentos financeiros no clube”.

Presidente do Botafogo associativo, João Paulo Magalhães Lins se reuniu com Moe Al Thani, sheik da família real do Catar, a terceira família mais rica do mundo, durante visita a Doha para uma conferência de negócios. A informação é do “ge” nesta quarta-feira (3/12).

“Grato por dar as boas-vindas a Doha ao meu irmão João Paulo. Ele nos recebeu com tanto amor no Rio, e foi uma bênção vê-lo aqui. Doha será sempre a sua casa, meu amigo“, postou Moe Al Thani nas redes sociais.

A família real do Catar é dona do Qatar Investment Authority (QIA), fundo soberano do Estado do Catar que tem como subsidiária a Qatar Sports Investment (QSI), controladora do PSG. Assim, na prática, os Al Thani são donos do clube francês.

Por fim, os Al Thani são a terceira família mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 172 bilhões (cerca de R$ 913,4 bilhões). A fortuna é oriunda de negócios no setor de gás e petróleo.

O conflito

O Botafogo social (BFR) segue apostando em investidas contra a Eagle Football Holdings (EFH) e John Textor. O associativo, aliás, pediu que o empresário americano seja incluído como réu no processo entre as partes e a SAF do Botafogo no TJRJ. Além disso, o BFR voltou a pedir que a empresa britânica pague um caução de, no mínimo, R$ 155 milhões. O valor, afinal, representa 10% da dívida apontada, que seria de R$ 1,5 bilhão. Thairo Arruda, CEO da SAF, revelou que o passivo de curto prazo é de R$ 700 milhões.