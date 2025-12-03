Real Madrid vence Athletic Bilbao com dois de Mbappé e encosta no líder Barcelona

O Real Madrid não tomou conhecimento do Athletic Bilbao nesta quarta-feira (3), em San Mamés, e venceu por 3 a 0 no jogo adiantado válido pela 19ª rodada da La Liga 2025/26. Mbappé brilhou com dois gols, além de uma assistência para Camavinga, que acabou com uma sequência de três partidas sem vitória dos merengues no Campeonato Espanhol.

Mbappé alcançou 55 gols em 2025 com a camisa do Real Madrid e está a apenas quatro de alcançar a marca de Cristiano Ronaldo em 2013, quando o português registrou seu ano mais goleador pelo clube. O francês também lidera a artilharia da La Liga 2025/26, com 16 gols até aqui.