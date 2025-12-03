Raul será o goleiro titular do Botafogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão

Com desfalque de Léo Linck, Raul deve fazer seu primeiro jogo pelo Botafogo desde maio

Segundo informações publicadas pelo Globo Esporte, o Botafogo terá o goleiro Raul como titular da meta alvinegra diante da Raposa, nesta quinta. Titular com Davide Ancelotti, Léo Linck é desfalque após ser diagnosticado com um abscesso amigdaliano e não faz parte da delegação que viaja até Belo Horizonte.

De olho na classificação direta para a fase de grupos da Libertadores 2026, o Botafogo tem um duro desafio na penúltima rodada do Brasileirão. Nesta quinta, o Glorioso visita o Cruzeiro, terceiro colocado, no Mineirão, às 19h30, e não poderá contar com seu goleiro titular.

O jogo desta quinta-feira, no Mineirão, será o primeiro jogo de Raul como titular desde maio. O goleiro não entra em campo pelo Botafogo desde o jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil, diante do Capital-DF, quando o Glorioso perdeu por 1 a 0, mas ficou com a classificação. Em 2025, Raul tem sete jogos ao todo com a camisa do Botafogo e levou oito gols.

Botafogo não descarta Barboza

Desfalque nesta quinta por conta de um estiramento no joelho, o zagueiro Alexander Barboza ainda não está fora da temporada. Segundo informações publicadas pelo Globo Esporte, o defens0r sequer viajou para Belo Horizonte e ficou no Rio de Janeiro tratando a lesão. Por isso, o Glorioso não descarta um retorno do zagueiro diante do Fortaleza, no domingo, pela última rodada do Brasileirão, no Nilton Santos.

