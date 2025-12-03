Rafael exalta atuação coletiva em triunfo do São Paulo: “Intensidade para correr e marcar”Arqueiro relembra goleada sofrida para o Fluminense e destaca que a equipe deu a volta por cima e atuou com raça e determinação
Depois de sofrer uma dura goleada para o Fluminense, o São Paulo se recuperou no Campeonato Brasileiro e mantém vivo o sonho de estar na próxima Libertadores. Afinal, a equipe paulista bateu o Internacional por 3 a 0, na Vila Belmiro, e segue na oitava colocação, agora com 51 pontos. Na saída de campo, o goleiro Rafael enalteceu o desempenho coletivo e frisou que esse é o Tricolor que a torcida quer ver.
“Parabenizar a equipe pelo grande jogo, era muito difícil. Precisamos ser o São Paulo de hoje, que demonstramos em vários jogos no ano, com essa intensidade para correr e marcar. Claro que uma derrota como a do Fluminense nos causa grandes impactos, não é o São Paulo que representou aquele jogo, o São Paulo que a torcida quer ver é esse, com raça. Trabalhar para manter esse São Paulo. Toda vez que nos dedicarmos e corrermos como hoje, vamos sair aplaudidos e com o resultado”, disse.
Dentro das quatro linhas, Sabino, Maiki e Luciano estufaram as redes no triunfo que deixa o Tricolor com 51, na oitava colocação. Na última rodada da competição, o Tricolor mede forças com o Vitória, no Barradão, no domingo (6), às 16h (de Brasília).
Cabe destacar que para ficar com a vaga, o time necessita torcer para que Cruzeiro ou Fluminense conquistem a Copa do Brasil. A equipe de Zubeldía terá pela frente o Vasco na semifinal, enquanto a Raposa encara o Corinthians.
Dessa forma, os comandados do técnico Hernán Crespo têm grandes chances de confirmar a posição. Entretanto, a atual diferença para o Red Bull Bragantino, que enfrenta o Colorado, é de apenas dois pontos.