Rafael exalta atuação coletiva em triunfo do São Paulo: “Intensidade para correr e marcar”

Depois de sofrer uma dura goleada para o Fluminense, o São Paulo se recuperou no Campeonato Brasileiro e mantém vivo o sonho de estar na próxima Libertadores. Afinal, a equipe paulista bateu o Internacional por 3 a 0, na Vila Belmiro, e segue na oitava colocação, agora com 51 pontos. Na saída de campo, o goleiro Rafael enalteceu o desempenho coletivo e frisou que esse é o Tricolor que a torcida quer ver.

“Parabenizar a equipe pelo grande jogo, era muito difícil. Precisamos ser o São Paulo de hoje, que demonstramos em vários jogos no ano, com essa intensidade para correr e marcar. Claro que uma derrota como a do Fluminense nos causa grandes impactos, não é o São Paulo que representou aquele jogo, o São Paulo que a torcida quer ver é esse, com raça. Trabalhar para manter esse São Paulo. Toda vez que nos dedicarmos e corrermos como hoje, vamos sair aplaudidos e com o resultado”, disse.