Piton tem lesão confirmada e não joga mais pelo Vasco em 2025

Lateral sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo na derrota do Cruz-Maltino para o Mirassol, em São Januário / Crédito: Jogada 10

O Vasco confirmou, nesta quarta-feira (3), que o lateral-esquerdo Lucas Piton tem uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O lateral saiu com muitas dores da partida contra o Mirassol, na última terça-feira, em São Januário. A contusão, assim, tira o atleta da semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense e não atua mais na temporada. Lucas Piton também será desfalque do Vasco para a partida contra o Atlético, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O clube não informou o prazo de recuperação do atleta.