Piton tem lesão confirmada e não joga mais pelo Vasco em 2025

Piton tem lesão confirmada e não joga mais pelo Vasco em 2025Lateral sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo na derrota do Cruz-Maltino para o Mirassol, em São Januário
O Vasco confirmou, nesta quarta-feira (3), que o lateral-esquerdo Lucas Piton tem uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O lateral saiu com muitas dores da partida contra o Mirassol, na última terça-feira, em São Januário. A contusão, assim, tira o atleta da semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense e não atua mais na temporada.
Lucas Piton também será desfalque do Vasco para a partida contra o Atlético, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O clube não informou o prazo de recuperação do atleta.
Lucas Piton deixou o gramado após uma dividida e sentiu dores no joelho esquerdo. Em seu lugar, Fernando Diniz optou por usar Puma Rodríguez improvisado. Na saída de São Januário, o lateral deixou o estádio com muletas e com perna completamente imobilizada.
Para a posição, Fernando Diniz tem Victor Luís e Leandrinho. No entanto, o técnico tem utilizado Pumita Rodríguez na posição e o uruguaio deve ser titular nestes jogos.
O Vasco, assim, encerra sua campanha no Brasileirão no próximo domingo, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. E, na próxima quarta-feira, faz o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, no Maracanã.