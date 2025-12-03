Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras e Flamengo monitoram situação de Vitão, do Internacional

Clubes já sondam a possibilidade de contratação do defensor do Colorado, que não quer falar em negociações antes do término do Brasileirão
Depois de decidirem o título da Libertadores e brigarem pela conquista do Brasileirão, Palmeiras e Flamengo já ensaiam um primeiro embate nos bastidores. A dupla tem interesse na contratação do zagueiro Vitão, do Internacional.

O jornalista Paulo Vinícius Coelho divulgou a informação no portal Uol. No Beira-Rio, o interesse alviverde já é conhecido, enquanto a expectativa é que o Rubro-Negro parece estar mais disposto à negociação. O jogador é representado pelo agente Giuliano Bertolucci e tem boas relações com os dois clubes.

O Internacional não quer tocar no assunto até o término do Brasileirão. O Colorado foca em evitar o rebaixamento antes de começar a falar sobre negociações.

Revelado pelas categorias de base do Palmeiras, Vitão só atuou em uma partida pelo time profissional alviverde. Em 2019, o zagueiro deixou o Verdão negociado com o Shakhtar Donetsk. Em 2022, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, veio para o Inter por empréstimo, sendo contratado de forma efetiva no começo de 2024.

