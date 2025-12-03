Palmeiras e Flamengo monitoram situação de Vitão, do Internacional

Palmeiras e Flamengo monitoram situação de Vitão, do InternacionalClubes já sondam a possibilidade de contratação do defensor do Colorado, que não quer falar em negociações antes do término do Brasileirão
Depois de decidirem o título da Libertadores e brigarem pela conquista do Brasileirão, Palmeiras e Flamengo já ensaiam um primeiro embate nos bastidores. A dupla tem interesse na contratação do zagueiro Vitão, do Internacional.
O jornalista Paulo Vinícius Coelho divulgou a informação no portal Uol. No Beira-Rio, o interesse alviverde já é conhecido, enquanto a expectativa é que o Rubro-Negro parece estar mais disposto à negociação. O jogador é representado pelo agente Giuliano Bertolucci e tem boas relações com os dois clubes.
O Internacional não quer tocar no assunto até o término do Brasileirão. O Colorado foca em evitar o rebaixamento antes de começar a falar sobre negociações.
Revelado pelas categorias de base do Palmeiras, Vitão só atuou em uma partida pelo time profissional alviverde. Em 2019, o zagueiro deixou o Verdão negociado com o Shakhtar Donetsk. Em 2022, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, veio para o Inter por empréstimo, sendo contratado de forma efetiva no começo de 2024.
