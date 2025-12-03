Palmeiras e Flamengo monitoram situação de Vitão, do Internacional

Clubes já sondam a possibilidade de contratação do defensor do Colorado, que não quer falar em negociações antes do término do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Depois de decidirem o título da Libertadores e brigarem pela conquista do Brasileirão, Palmeiras e Flamengo já ensaiam um primeiro embate nos bastidores. A dupla tem interesse na contratação do zagueiro Vitão, do Internacional. O jornalista Paulo Vinícius Coelho divulgou a informação no portal Uol. No Beira-Rio, o interesse alviverde já é conhecido, enquanto a expectativa é que o Rubro-Negro parece estar mais disposto à negociação. O jogador é representado pelo agente Giuliano Bertolucci e tem boas relações com os dois clubes.